Vien 14 futbolistus pieteikušie valmierieši jau ceturtajā minūtē vienu no tiem pazaudēja, jauneklim Rojam Bušam ciešot kājas savainojumu.
Pirmie bīstamie saasinājumi notika pie viesu vārtsarga Kristera Biščuha vārtiem, taču pirmo bumbu iesita ogrēnieši, ukrainim Vadimam Maščenko soda laukuma dziļumā izmantojot Markusa Ivulāna centrējumu.
Pēc piecām minūtēm “Valmiera” izcīnīja sev pendeli, Bušu nomainījušo Aleksu Tkačenko smailē notriecot Biščuhim. 19 gadīgais ogrēniešu vārtu vīrs par kļūdaino darbību pēc tam gan daļēji reabilitējās, Fraža Kermanī veikto 11 metru sitienu atvairot. Tomēr pie atlēkušās bumbas pirmais bija pats tunisietis, to triecot tīklā.
Otrajā puslaikā OU veseli 15 sitieni, tostarp divreiz bumba atdūrās pret pārliktni. “Valmiera” vienā no saviem uzbrukumiem negaidīti izvirzījās priekšā, uzmainītajam Vladimiram Stepanovam tālsitienā panākot 2:1. Stepanovs pērn tieši Ogres nometnei palīdzēja tikt Virslīgā.
Pamatlaika izskaņā un papildus minūtēs Ogres vienībai nospiedošs pārsvars. Izcilu izdevību neizmantoja Leifs Estevess Fernandess, kurš nokļuva aci pret aci ar 17 gadīgo Haraldu Kalniņu, valmierietim glābjot. Spiediens kulminējās pēc tam, kad 18 gadīgajam Tkačenko kompensācijas laikā neizturēja nervi un par sitienu Robertam Adītājam viņš tika noraidīts. Viesu izmisīgie centieni augļus sniedza pēdējā papildus minūtē, tālo augsto piespēli gar vārtsargu Haraldu K. savos vārtos ar galvu ievirzot Ernestam Kalniņam.
Kā izrādījās, tad arī uzvaras vārtus guva cits Kalniņš – Markuss ātrajā uzbrukumā noskrēja sagurušos “Valmieras” aizsargus, uztvēra Kristera Čudara piespēli un uzstādīja 3:2. Savukārt papildus pusstundas otrā mazā puslaika ievadā pēc ukraiņa Artema Marčuka piespēles ar pirmo pieskārienu precīzi tālajā apakšējā stūrī sita Fernandess.