“Ogre United” cīņas galotnē ielaiž divus vārtus un vēl vairāk sarežģī savu situāciju

Spēles pirmajā puslaikā aktīvāk darbojās tieši pastarīte “Ogre United”, kas jau no aptuveni puslaika vidus pārņēma iniciatīvu un bija aktīvāka uzbrukumos.
29. minūtē pēc stūra ar galvu sita Ingars Pūlis, taču “Tukuma” vārtsargs Sergejs Vilkovs bija vietā un sitienu atvairīja. Dažas minūtes vēlāk Pūlis vēlreiz bija tuvu vārtu guvumam pēc stūra, bet arī šoreiz pārāks bija vārtsargs. Pūlis, kurš pērn “Tukuma” rindās guva 18 vārtus, šosezon joprojām ir bez precīziem sitieniem – deviņās spēlēs “Liepājas” sastāvā un trīs mačos “Ogre United” rindās.
30. minūtē viesi beidzot guva pelnītos vārtus. Markuss Kalniņš saņēma bumbu kreisajā malā, apspēlēja divus pretiniekus un ar skaistu sitienu panāca 1:0 ogrēniešu labā. Ar šādu rezultātu pirmais puslaiks noslēdzās.
Otrajā puslaikā tukumnieki devās vārtu meklējumos un pārņēma bumbas kontroli, tikmēr “Ogre United” sāka paļauties uz pretuzbrukumiem un spēlēt pragmatiskāk.
72. minūtē spēlē jau nāca asumi, un vairāki spēlētāji soda laukumā saķērās, kā arī vārtsargs tika gāzts. “Ogre United” futbolistam Dāvim Vējkrīgeram tika piešķirta dzeltenā kartīte, lai gan pretinieki gribēja sarkano.
Pēc ilgstošā spiediena “Tukums” tomēr spēja atspēlēties. Pēc augsta centrējuma pirmais pie bumbas soda laukumā bija Bogdans Samoilovs, un viņa precīzais sitiens ielidoja vārtu tīklā, izlīdzinot rezultātu 1:1.
“Ogre United” pēc šī uzreiz uzņēma apgriezienus, taču atgūt vadību neizdevās, un rezultāts bija tieši pretējs. “Tukums” vēlreiz atrada vārtus, Ruslanam Deružinskim veiksmīgi izmantojot uzbrukumu un panākot 2:1, beigu beigās izcīnot svarīgus trīs punktus.
“Ogre United” bija iespēja samazināt deficītu tabulā līdz diviem punktiem, bet tagad atpaliek par astoņiem punktiem. Tikmēr “Tukums” no “Grobiņas” tagad atpaliek par vienu punktu, un komanda ir būtiski palielinājusi savas cerības izvairīties no pārspēlēm.
Tukums 2000 – Ogre United 2:1 (0:1)
Vārti: Samoilovs 82′, Deružinskis 88′ – Kalniņš 34′
Brīdinājumi: Meļķis, Volkovs – Vējkrīgers, Parfjonovs, Marusijs, Anmanis
Tukums 2000: Vilkovs, Anmanis, Toba (Šigema 82′), Volkovs, Samoilovs, Leoni Gastaldelu, Derkačs, Joksts, Deružinskis, Meļķis (Valmiers 60′), Štāls (Kļaviņš 60′)
Ogre United: Parfjonovs, T. Marusijs, Vējkrīgers (Grīnbergs 85′), Pūlis, Mickēvičs (Ivulāns 88′), Kalniņš, Estevess, Dorošenko, Kudeļkins, Marčuks, M. Marusijs
Galvenais tiesnesis: Aleksejs Griščenko