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Sestdiena, 27. jūnijs, 2026 11:19

“Ogre United” cīņu par Latvijas Kausu sāks ar dueli pret “Valmiera FC”

Osports.lv
“Ogre United” cīņu par Latvijas Kausu sāks ar dueli pret “Valmiera FC”
Foto: osports.lv
Sestdiena, 27. jūnijs, 2026 11:19

“Ogre United” cīņu par Latvijas Kausu sāks ar dueli pret “Valmiera FC”

Osports.lv

Piektdien notikušajā Latvijas Kausa izcīņas futbolā astotdaļfināla pāru izlozē noskaidrojās, ka trīs pāros sacentīsies Virslīgas klubi, četros pāros augstākās līgas pārstāvji viesosies pie komandas no līgas zemāk, bet vienā pārī duelēsies otrās un trešās spēcīgākās līgas vienības. Izloze lēmusi, ka “Ogre United” pretiniece būs 1. līgas komanda “Valmiera FC”.

Šajā turnīra posmā iesaistās desmit Virslīgas klubi, kuriem pievienojas piecas “LVBET līgas” komandas (Mārupes SC, FK “Metta”, “Riga Mariners”, “Leevon PPK”, “Valmiera FC”) un viena “Altero.lv LIIGA” vienība (SK “Spēks VSS”).

Piecas minētās komandas pārvarējušas iepriekšējās divas turnīra kārtas, bet vienīgie trešās spēcīgākās līgas pārstāvji tikuši galā ar visu trīs līdzšinējo turnīra posmu sāncenšiem.

Spēles paredzētas 11.-12. jūlijā. Precīzi maču norises laiki un vietas būs pieejami atsevišķi.

Turnīra fināls paredzēts oktobra beigās.

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936. gada pie prestižās trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības. Pašreizējā trofejas glabātāja ir FK “Auda” komanda.

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