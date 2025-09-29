“Ogre United” devīto uzvaru pēc kārtas izcīna spēlē pret smilteniešiem

Spēles ievadā nedaudz bīstamāk uzbruka smiltenieši, kuri arī ilgi spēja saskaņoti noturēt vidējo līniju un aizsardzības zonu. Pirmā lielā plaisa parādījās 34. minūtē, kad vienatnē pret vārtsargu izrāvās Haralds Silagailis, bumbu raidot pa stabu. Ogres futbolisti gan neizšķērdēja pārņemto iniciatīvu, 42. minūtē veikli izspēlējot līdz Kristofera Jamonta sitienam no dažu metru attāluma. Bumba rada ceļu vārtos, smilteniešu aizsargam nepagūstot to izsist “no līnijas”.
Ogrēniešiem, kuri šoreiz iztika bez iepriekšējā kārtā savainotā Markusa Kalniņa, bija dažas iespējas arī otrajā puslaikā, tomēr tās palika neizmantotas. Pēdējās 20 – 25 minūtēs nosacītie mājinieki (spēle notika Salaspilī) vairāk atsitās. Lielākoties tas izdevās, tomēr ik pa retam viesi pietuvojās pavisam tuvu Ogres cietoksnim. Kompensācijas laikā smilteniešiem kārtējais stūra sitiens. Uzbrukumā devās arī vārtsargs Dagnis Sausais, bumbai burzmā aizspurdzot gar pašu vārtu stabu. Ogrēniešiem ar izbīli noturēti trīs punkti.
Par klupienu (1:3) pirmajā aplī Smiltenē reabilitējusies “Ogre United” nākamsestdien uzņems RFS dublierus, kuriem vakardien panākums (2:0) Ventspilī. Pa reizei precīzi sita jaunekļi Kārlis Rudens un Mamadū Sillā. Arī RFS-2 pirmajā aplī ogrēniešus pārspēja ar 3:1.