37 gadus vecais Viktors Mazurs ir “Metta” sistēmā pieredzi iekrājis speciālistus. Viņš vairāk nekā desmit gadus bija “Mettas” treneru kolektīvā, kā arī vairākas sezonas kā asistents strādāja Latvijas U19 izlasē.
Pirms trim gadiem viņš devās ārzemju pieredzē, pievienojoties Kipras augstākās līgas klubam “Aris Limassol”. Sākumā viņš Kiprā strādāja kā jauniešu komandas treneris, bet šī gada sākumā izpelnījās paaugstinājumu, kļūstot par galvenās komandas trenera asistentu.
“Aris Limassol” Kipras čempionātā šobrīd ieņem sesto vietu 14 komandu konkurencē.
“Mazurs pievienojās “Aris” ģimenei 2023. gadā un savā laikā klubā viņš sekmīgi strādāja vairāku vecuma grupu komandās, sniedzot nozīmīgu pienesumu kluba jauno futbolistu attīstībā,” vēstīts “Aris” paziņojumā par sadarbības beigām. “Mūsu klubs vēlas pateikties Viktoram par viņa sniegto artavu komandas darbā un profesionālismu, kā arī novēlēt panākumus karjeras nākamajā posmā.”
Pieaugušo līmenī Mazuram šī būs pirmā pieredze augstākās līgas galvenā trenera amatā. Portāla Sportacentrs.com rīcībā esošā informācija liecina, ka darbam “Ogre United” klubā viņš tika izskatīts kā kandidāts jau ziemā.
“Ogre United” sezonu sāka Gruzijas trenera Aleksandra Rehviašvili vadībā, taču pārtrauca sadarbību jau pavasarī. Ogres komanda pagaidām vēl nav guvusi savu pirmo uzvaru Virslīgā un ar trīs punktiem 14 spēlēs ieņem desmito vietu līgā, jau par deviņiem punktiem atpaliekot no priekšpēdējās vietas “Grobiņas”.
“Ogre United” nākamā spēle paredzēta jau parīt, kad Salaspilī tiks aizvadīta mājas spēle tieši pret Grobiņu. Šajā spēlē Mazurs gan vēl nebūs kopā ar komandu, jo vēl nebūs atgriezies Latvijā no Kipras, norādīja “Ogre United” direktors.