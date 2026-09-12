“Ogre United” iesit divus skaistus vārtus, bet “FK Liepāja” izglābjas ar vēlu pendeli

No spēles pirmajām minūtēm liepājnieki apliecināja favorītu statusu un bumbu kontrolēja vairāk, bet nopietni Ņikitas Parfjonova vārtus neapdraudēja.
18. minūtē pretinieku vārtus apdraudēja arī ogrēnieši. Pie labas sitiena pozīcijas tika Žaks Fokams, bet viņa raidītā bumba lidoja ļoti augstu pāri vārtiem. Liepājnieki gandrīz uzreiz deva atbildes triecienu. Pretinieku soda laukumā ierāvās Amars Haidara un neviena netraucēts izpildīja sitienu, tomēr Parfjonovu viņam neizdevās pārspēt.
Diemžēl brīdī neilgi pirms nospēlētas pusstundas atzīmes sasniegšanas “Liepāja” bija spiesta veikt maiņu, jo savainojuma dēļ maču turpināt nespēja Vjačeslavs Isajevs. Viņa vietā laukumā devās Marvins Martinšs.
Puslaika turpinājumā uzbrukt nekautrējās arī Ogres futbolisti, spējot ielauzties arī pretinieku soda laukumā, tomēr rezultāts netika atklāts līdz pat puslaika beigām. 38. minūtē ogrēnieši izvirzījās vadībā pēc Leona Estavesa eleganta sitiena. Viņš no pustālās distances bumbu no gaisa neapstrādāja, bet uzreiz ar kājas ārpusi raidīja “Liepājas” vārtos.
Otro puslaiku ievadīja vēl viens kolosāls ogrēniešu ″gols″. Šoreiz ar lielisku tālšāvienu, nenolaižot bumbu pie zemes, izcēlās Rendijs Šibass. Jāatzīmē, ka šī viņam ir pirmā spēle šajā Virslīgas sezonā.
67. minūtē liepājnieki spēlējās ar ″uguni″, Markusu Kalniņu nogāžot tieši uz soda laukuma robežas. ″Ogre United″ bija iespēja no labas pozīcijas panākt jau ļoti lielu pārsvaru tomēr, to neizdevās paveikt.
11 minūtes pirms pamatlaika beigām intrigu šajā mačā saasināja Virslīgas labākais bombardieris Oloko Ede. Liepājnieki atlikušajā laikā centās no šī mača izraut kaut punktiņu, tomēr tas viņiem neizdevās. Mača kompensācijas laikā Ogres kluba fani bija spiesti aizturēt elpu, jo VAR atkārtojumā tika izskatīta potenciāla ″pendele″ uz mājinieku vārtiem, tomēr Edgars Maļcevs signalizēja, ka 11 metru sitiens netiek nozīmēts.
Tomēr mirkli vēlāk liepājnieki ″pendeli″ atrada citā epizodē. Pie bumbas stājās Ede un guva savus 25. vārtus šosezon, izraujot ″Liepājai″ svarīgu punktu cīņā par ceturto vietu turnīra tabulā.
Ogre United – Liepāja 2:2 (1:0)
Vārti: Estavess 38′, Šibass 50′ – Ede 79′ 90+9′ (11m)
Brīdinājumi: Šibass, Čudars – Torress, Sorokins, Ekū, Goba
Ogre United: Parfjonovs – Grīnbergs (Molotkovs 62′), Kudeļkins, Gulbis, Šibass – Čudars (Marčuks 76′), Dorošenko (Ziemelis 76′), Mickevičs – Kalniņš, Fokams (Pūlis 69′), Estavess.
Liepāja: Ošs – Strālmans, Isajevs (Martinšs 29′), Talisoa Sorokins – Strumija, Ekū (Patijčuks 71′), Haidara (Almazbekovs 46′), Oguniji, Melnis (Kristians 46′) – Ede.
Galvenais tiesnesis: Edgars Maļcevs