Jūrmalnieki pārliecinoši aizsāka spēli. Jau otrajā minūtē Agris Glaudāns saņēma bumbu soda laukumā un pārspēja Ņikitu Parfjonovu. Pēc brīža 23 gadus vecais uzbrucējs ar tālu sitienu lūkoja panākt otru vārtu guvumu šodien, taču trāpīja pārliktnī, 1:0.
Dueļa turpinājumā “Super Nova” turpināja audzēt pārsvaru. Bambā aizsāka viesu uzbrukumu, pārliecinoši apspēlēja pretinieku aizsargus, atdeva piespēli labējā malā esošam Glaudānam, latviešu uzbrucējs raidīja bumbu soda laukumā, un Ndiajs Patē precīzi trāpīja tuvajā stūrī, 2:0.
Puslaika otrajā pusē “Ogre United” tika pie pirmā bīstamā momenta, savdabīgi izspēlējot stūra sitienu. Rūdolfs Ziemelis raidīja piespēli soda laukumā, Emīls Evelons uzreiz piespēlēja bumbu komandas biedram, taču sitiens nebija pietiekami precīzs.
Pēc pārtraukuma jūrmalnieki turpināja veikt spiedienu, vienlaikus nepietiekamu uzmanību veltot aizsardzībai, ko izmantoja pretinieki. Dāvis Vējkrīgers aizsāka pretuzbrukumu pa labo flangu, un atdeva piespēli soda laukumā Markusam Kalniņam, kurš netraucēti sita tukšajā stūrī – 2:1.
Mājinieku vārtu guvums samazināja pretinieku pārsvaru līdz minimumam un atgrieza intrigu. Šāds pavērsiens lika atmosties tribīnēm Ogrē un “Ogre United” futbolistiem, kādēļ ātri vien sekoja vēl viens moments. Kalniņš bīstami pietuvojās viesu soda laukumam, centās atdot piespēli Filipi Mašadu, taču Ibrahīma Diops bloķēja bumbas ceļu.
“Super Nova” spēja izturēt ogrēniešu spiediena vilni un kompensācijas laikā bija tuvu tam, lai atgrieztu divu vārtu pārsvaru, tādējādi pieliekot punktu intrigai šajā spēlē. Rikuto Īda ielauzās mājinieku soda laukumā, spēcīgi raidīja bumbu augšējā stūrī, bet Parfjonovs saglabāja rezultātu nemainīgu, 2:1.
“Super Nova” izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas šīs sezonas Virslīgā. Šī ir trešā jūrmalnieku uzvara pār “Ogre United”.
“Ogre United” – “Super Nova” 1:2 (0:2)
Vārti: Kalniņš 54’ – Glaudāns 2’, Patē 28’
Brīdinājumi: Silagailis 33’ Kalniņš 66’ – Bambā 56’ Diops 58’
Ogre United: Parfjonovs – Vējkrīgers, Lormanis, Hajaši, Marusijs – Čudars, Ziemelis (Mickevičs 78’) – Ivulāns (Maščenko 40’), Evelons (Kabagambe 67’), Kalniņš (Sedols 78’) – Silagailis (Mašadu 46’)
Super Nova: Vilkovs – Īda, Cīrulis, Ošš, Diops (Tihonovičs 60’), Glaudāns (Lizunovs 60’) – Patē (Vasiļevskis 71’), Faku, Šitjakovs (Barkovskis 71’) – Bambā (Ndiajs 87′), Emsis
Galvenais tiesnesis: Vitālijs Spasjonņikovs