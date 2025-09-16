“Ogre United” izcīna jau 14. uzvaru

Otrdiena, 16.09.2025 22:00
Latvijas otrajā spēcīgākajā futbola līgā septiņas kārtas pirms sacensību noslēguma turnīra tabulas 2. vietu droši saglabā “Ogre United”, kas no līderes joprojām atpaliek tikai par vienu punktu. Svētdien ogrēnieši savā laukumā Salaspilī ar 3:0 (1:0) pieveica komandu “Augšdaugavas NSS”. Vārtus guva Maščenko, Stepanovs un Mamičs.

Nākamsestdien “Ogre United” Salaspilī spēkosies ar savu tiešo sāncensi “Riga Mariners”. Svētdien turpat ogrēnieši ar 3:0 apspēlēja Ilūkstes “Augšdaugavu”. Divi no vārtiem ukraiņiem – Vadimam Maščenko un Dmitro Mamičam. Pārsvaru nostiprināja Vladimirs Stepanovs, kurš pēdējos gados galvenokārt spēlējis Virslīgā.

