“Auda” ilgi gaidīto vadību ieguva tikai otrā puslaika vidū, kad pēc Tina Hrvoja centrējuma no labā flanga pie mājinieku vārtiem bija trīs horvāta komandas biedri, un ar galvu punktu lika Vallī Fofanā – 1:0.
Gambijas futbolists Fofanā, kurš iepriekšējās sezonas pavadīja Daugavpilī, Virslīgā iepriekšējos vārtus guva 5. oktobrī, kad izcēlās tieši pret “Audu”.
78. minūtē viesi palika mazākumā. Džejens Džerolds iesita “Ogre United” vārtsargam Ņikitam Parfjonovam un savā priekšā ieraudzīja sarkano kartīti.
Mazākumā palikušajai “Audai” bija iespējas dubultot pārsvaru. Eduarda Dašķeviča soda sitiens atdūrās pret pārliktni, mirkli vēlāk Dašķevičs piespēlēja, Hosuē Vergara apdraudēja, bet Parfjonovs atvairīja.
Par neizmantotajiem momentiem nācās samaksāt. “Ogre United” kompensācijas laikā beidzot kāpināja spiedienu un izmantoja burzmu pie ciemiņu vārtiem.
Kapteinis Kristers Čudars sita, un bumba ceļu “Audas” vārtos atrada pēc rikošeta no Musas Uedraogo – 1:1.
Ogrēniešiem trešais punkts Virslīgā, bet “Audai” punkts devis kāpienu uz trešo pozīciju.
Ogre United – Auda 1:1 (0:0)
Vārti: Uedraogo (savos) 90’+5 – Fofanā 66′
Noraidījumi: Džerolds 78′
Brīdinājumi: Kabagambe, Lormanis, Marusijs – Puriņš, Traorē
Ogre United: Parfjonovs, Marusijs, Hajaši, Kumakura (Pačepko 79′), Mickēvičs, Maščenko (Sprukts 79′), Evelons (Ivulāns 60′), Čudars, Lormanis, Kabagambe, Mašadu (Silagailis 60′)
Auda: Puriņš, Hrvojs (Aranda 67′), Uedraogo, Vergara, Bongembā (Arrojo 75′), Fofanā, Ibrahīms (Dašķevičs 67′), Traorē, Meļņiks, Džerolds, Rubenis (Kragliks 88′)
Galvenais tiesnesis: Deniss Kozlovs