– Apsveicam ar lielisko sezonu, uzvaru Nākotnes līgā un ceļazīmi uz Virslīgu! Pirms pēdējās kārtas šāds scenārijs šķita diezgan neticams, jo «Ogre United» atradās otrajā vietā ar trīs punktu deficītu līdz galvenajiem konkurentiem. Tomēr komanda paveica visu, kas bija tās spēkos, un arī zvaigznes sastājās labvēlīgi. Vai vakar [intervija notika 9.11. – I. N.] pirms mača ticējāt, ka izdosies izcīnīt tiešo ceļazīmi uz Virslīgu? Kad sapratāt, ka tas ir noticis, un varējāt sākt svinēt?
– Godīgi sakot, es personīgi ticēju, ka spēsim paveikt to, kas atkarīgs tieši no mums pašiem – uzvarēt savā spēlē. Man dzīvē kopumā nepatīk lietas, kuras nevaru ietekmēt, un otra spēle, kas notika paralēli, tieši tāda arī bija – drīzāk kā loterija. Protams, cerējām uz veiksmīgu otra mača iznākumu, jo cilvēks vienmēr tic labākajam, taču mēs arī reāli apzinājāmies, kādas ir mūsu iespējas. Tajā rītā, dodoties uz spēli, mūsu galvenais uzdevums bija paveikt savu darbu – labi nospēlēt un izcīnīt uzvaru. Mēs to arī izdarījām, un šķiet, futbola dievs novērtēja mūsu ieguldīto darbu gan šajā sezonā, gan iepriekšējos gados, ļaujot izbaudīt lielo triumfa prieku.
– Kādas ir sajūtas pēc šī panākuma?
– Emocijas ir fantastiskas, bet jāatzīst, ka mēs vēl līdz galam neesam aptvēruši, ko īsti esam paveikuši – gan šosezon, gan pēdējo četru gadu laikā kopumā. No pašas apakšas, Latvijas pēc spēka ceturtās līgas, mēs ar katru sezonu kāpām augstāk pa futbola kāpnēm un pēc 35 gadu pārtraukuma esam atgriezuši Ogres pilsētu Virslīgā. Tas ir neticami. Esam lepni un priecīgi par paveikto, bet apjausma par šī sasnieguma nozīmi, domāju, vēl tikai nāks.
– «Ogre United» ir komanda, kas īsā laikā spējusi veikt iespaidīgu lēcienu no zemākajām līgām līdz Virslīgai. Kā jums tas izdevās? Kur meklējama jūsu panākumu un veiksmes atslēga?
– Tā slēpjas mūsu cilvēkos – visos, kas ticēja komandai un Ogrei kā futbola pilsētai. Juris Skābardis, Raivis Rubīns, Agnis Mežgailis, Maksims Saveļjevs, Artūrs Dzenis, Jānis Latkovskis – viņi gadiem ilgi ir bijuši saistīti ar Ogres futbolu un veltījuši tam desmit, 20 un pat vairāk gadu. Visi šie ļaudis šosezon strādāja praktiski brīvprātīgi un tikai ar vienu mērķi – atgriezt Ogres komandu Virslīgā. Ieguldījumu, kuru viņi ir devuši, nevar izmērīt naudā. Daudzi domāja, ka mums bijis lielākais budžets līgā, taču tā nav taisnība. Mums vienkārši bija entuziasti, kuri noticēja idejai, vienojās par kopēju mērķi un sasniedza to. Es uzskatu, ka tieši cilvēki un Ogres futbola vietējais patriotisms bija tas spēks, kas mūs vakardien ieveda Virslīgā.
– Kā vērtējat aizvadīto sezonu? Bija gan iespaidīga uzvaru sērija, gan arī daži negaidīti klupieni, kas apgrūtināja ceļu uz galveno mērķi. Kā izdevās pārvarēt šos krīzes brīžus?
– Sezona izvērtās ļoti smaga, jo mēs bijām Ogres komanda, taču bez pastāvīgas bāzes vietas pilsētā – praktiski viss gads sanāca it kā «uz čemodāniem». Ogrē nospēlējām tikai četrus mačus, bet lielāko daļu no sezonas mājas spēlēm aizvadījām Salaspilī. Šāda situācija radās nejaušas, bet sarežģītas sakritības dēļ, jo tieši šogad, kad izvirzījām uzdevumu cīnīties par iekļūšanu Virslīgā, Ogrē notika abu stadionu renovācija – gan mākslīgā seguma laukumam Meža prospektā 14, gan Ogres stadionā Skolas ielā 21. Remontdarbu dēļ mēs faktiski bijām spiesti visu sezonu aizvadīt izbraukumā. Tas, iespējams, no malas šķiet nieks – Ogre vai Salaspils, kāda starpība? Taču organizatoriski un emocionāli tas bija ļoti grūti. Spēlētājiem nācās pielāgoties Salaspilī pieejamajiem treniņu laikiem, citai videi, mainīt ierasto dienas ritmu.
Krīzes brīžus pārvarējām ar komandas vienotības palīdzību. Arī pirms izšķirošās spēles ar puišiem pārrunājām situāciju un atcerējāmies, ka visiem zemākajiem jeb lūzuma punktiem, kādi gadījās sezonas laikā, mēs vienmēr gājām cauri kopā. Runājām, analizējām, meklējām risinājumus, centāmies iedziļināties katra spēlētāja problēmās, saprast viņa motivāciju un palīdzēt atgūt pārliecību. Katrā grūtā brīdī mums palīdzēja neatlaidība – pat tad, ja emocionāli bijām noguruši, turpinājām strādāt, uzlabojām spēli un gājām uz priekšu. Man ir liels prieks, ka bijām labāki savstarpējās spēlēs ar tiešajiem konkurentiem, un šis aspekts arī nospēlēja izšķirošu lomu vietu sadalē turnīra tabulā sezonas beigās. Ja mēs čempionātu nebūtu uzvarējuši, droši vien valdītu divējādas sajūtas, jo pret galvenajiem konkurentiem jutāmies pārāki. Tagad, kad sezona ir noslēgusies, viss izskatās godīgi un taisnīgi – bijām labāki gan spēlēs, gan pēc ieņemtās vietas tabulā.
– Vai esat jau sākuši domāt par nākamās sezonas plāniem?
– Vēl ne, bet labi apzināmies, ka uz lauriem gulēt nedrīkst. Atšķirība starp līgām ir ļoti liela. Ja gribam būt konkurētspējīgi un ar lepnumu pārstāvēt savu komandu un pilsētu, darbs jāsāk tūlīt. Tieši to mēs darīsim, sākot jau ar tuvākajām dienām, – cītīgi domāsim un plānosim nākamo sezonu.
– Kādi būs galvenie uzdevumi, debitējot Virslīgā?
– Par to vēl spriedīsim. Šobrīd eiforijai vairs nav vietas – ir jāsaprot, ka ar Nākotnes līgas čempionu titulu viss tikai sākas. Jau nākamnedēļ ķersimies pie darba, bet konkrētus mērķus 2026. gada sezonai vēl pāragri nosaukt.
– Ar kādu iznākumu jūs būtu apmierināts «Ogre United» debijas sezonā Latvijas spēcīgāko futbola klubu sabiedrībā?
– Kā mēdz teikt, apetīte rodas ēdot. Redzēsim, cik liela tā būs starpsezonā. Iespējams, pamatuzdevums būs noturēties līgā, bet varbūt arī izvirzīsim augstākas prasības, piemēram, cīnīties par vietu pirmajā piecniekā. Bet galvenais mērķis nemainās – godam pārstāvēt savas pilsētas vārdu un krāsas. Tas principā jau tagad ir izdarīts, jo pirmoreiz kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Ogres komanda spēlēs valsts futbola augstākajā līmenī.
– Kādi ir jūsu tālākie plāni?
– Nākamgad turpināsim strādāt tajā pašā virzienā, jo futbola komanda nav viena vai divu gadu projekts – tā ir ilgtermiņa vīzija par Ogri kā sportisku, futbola pilsētu. Vēlamies rādīt piemēru jaunatnei un vietējiem spēlētājiem, apliecinot, ka arī Ogre var veiksmīgi spēlēt augstākajā līmenī. Ilgus gadus jaunie futbolisti bija spiesti doties uz Rīgu, lai turpinātu karjeru, bet tagad mēs vēlamies mainīt bijušo lietu kārtību un iedibināt jaunas tradīcijas. Gribam, lai Ogre kļūst par vietu, kur jaunie futbolisti var trenēties, attīstīt savas prasmes un arī spēlēt profesionālā līmenī. Ogre ir forša, sportiska pilsēta ar ambīcijām – ne tikai reģiona, bet visas Latvijas mērogā.
– Lai izdodas īstenot ieceres, nokomplektēt spēcīgu komandu un veiksmīgi startēt Virslīgā!
– Paldies! Centīsimies iepriecināt visus mūsu līdzjutējus!