Pirmajā puslaikā iniciatīva viesiem no Kurzemes, kuriem pirmajās desmit minūtēs trīs sitieni, divos no tiem bumbu atvairot Ņikitam Parfjonovam. Tomēr vienā no saviem retajiem uzbrukumiem ogrēnieši pārņēma vadību, Artemam Marčukam bumbu raidot gar aizsarga kājām – vārtu stūrī.
Grobiņas pārstāvji pēc nokļūšanas iedzinējos sasparojās, taču nekas daudz vairāk par dažiem sitieniem virsū Parfjonovam nesanāca. Toties nominālie viesi no Ogres spēja palielināt pārsvaru, 44. minūtē Kristera Čudara zemā centrējumā bumbai atlecot no zemes un Markusam Kalniņam ar galvu to raidot starp Roberta Ozola kājām.
Pēc pārtraukuma desmit minūšu ofensīva ogrēniešiem, kuri neizmantoja lērumu iespēju panākt 3:0. Stūra sitienā bumbu ar galvu pa stabu raidīja Tomašs Mickevičs, bet vienā no nākamajiem uzbrukumiem jaunpienācēja izspēlēja līdz Leifa Estevesa Fernandesa netraucētam sitienam pa stabu, kā arī bloķētam Mickeviča sitienam, bumbai aizspurdzot gar stabu. 55. minūtē izdevība arī Čudaram, kurš no neliela attāluma no asa leņķa sita garām.
65. minūtē Grobiņai izdevās pietuvoties, kurzemniekiem pretiniekus noķerot pretuzbrukumā – Oļģerts Raščevskis no labā flanga iespēlēja soda laukuma dziļumā, kur precīzi sita beļģis Milans Korēns.
Pat vienas bumbas starpības apstākļos OU pastāvīgi apjomīgiem spēkiem virzījās uz priekšu, nodoklī maksājot ar iekrišanu pretinieku ātrajās pārejās. Vienā no bīstamākajām kritienā sita Korēns, Parfjonovam Ogres komandu glābjot.
Atlikušajā laikā vēl daudz sitienu abās pusēs (kopumā 23-14, bet rāmī 11-8). Pat pēdējās minūtēs viesi stūros bumbu ilgi neslēdza. Pamatlaika izskaņā Devida Dobrecova centrētā bumba sasniedza vārtu priekšā nepiesegto Korēnu, kurš uzstādīja 2:2 (neilgi pirms tam Ogres vienība savainojuma dēļ pazaudēja pieredzējušo centra aizsargu Alekseju Kudeļkinu).
Ogrēniešiem kompensācijas laikā gan bija liela iespēja izraut uzvaru, bet bijušais izlases vārtsargs Ozols droši tvēra Čudara sitienu no dažu metru attāluma.
Ogres futbolisti augustu sāks ar divām spēlēm Skonto stadionā (pret “Audu” un “Riga”), bet grobiņiešiem galvaspilsētā viesošanās pie “Riga” un RFS.
“Grobiņa” – “Ogre United” 2:2 (0:2)
Vārti: Korēns 65′, 90′ – Marčuks 13′, M. Kalniņš 44′.
Brīdinājumi: Jamada 35′, M. Fjodorovs 53′, D. Dobrecovs 87′ – K. K. Gulbis 42′.
Grobiņa: R. Ozols – Družiņins, Jovanovičs, Rupeiks, Olatunde-Metjū – M. Fjodorovs (Raščevskis 59′), Matjušenko, Baraviks (Holods 83′), Aruna (Sidorovs 90’+3) – Jamada (D. Dobrecovs 59′), Korēns.
Ogre: Parfjonovs – Kudeļkins (Vējkrīgers 82′), K. K. Gulbis, Lormanis, M. Marusijs – Dorošenko, T. Mickevičs (T. Marusijs 67′) – Marčuks, M. Kalniņš (Evelons 76′), Estevess Fernandess (Ivulāns 76′) – Čudars.
Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Anufrijevs.