Pēc Aleksandra Rehviašvili atlūguma un galvenā trenera posteņa pamešanas mačā pret RFS ogrēniešus vadīja latviešu stratēģis Kristers Putniņš.
Mača 15. minūtē negaidīti vadībā izvirzījās “Ogre United”. Pēc stūra sitiena vārtu priekšā Marko Mariču apsteidza ogrēniešu kapteinis Kristers Čudars, no tuvas distances esot nekļūdīgs sitienā ar galvu – 1:0.
Čudara vārtu guvums, ļaujot mājiniekiem izvirzīties priekšā, kļuva par pirmo “Ogre United” vadību Virslīgas vēsturē.
“Ogre United” vadību noturēja gan nedaudz vairāk kā divas minūtes. RFS uzreiz metās atspēlēties, ogrēnieši pašaizliedzīgi bloķēja sitienus, bet bumba vārtu priekšā pēc rikošeta nonāca pie Ismaela Diomandē, kurš uzreiz spēja izlīdzināt – 1:1.
Spītējot RFS aktivitātei uzbrukumā, pirmā puslaika vidū Markusa Kalniņa individuālais reids ļāva “Ogre United” tikt pie pendeles. Čudars otro reizi mačā pārspēja RFS vārtu vīru, atjaunojot vadību Ogrei – 2:1.
Puslaika pašā izskaņā komandas apmainījās vārtu guvumiem līdzīgi kā spēles ievadā. 42. minūtē Kalniņš flangā apskrēja Robertu Savaļnieku un rezultatīvi piespēlēja Emīlam Evelonam, panākot 3:1 Ogrei, bet minūti vēlāk Ismaels Diomandē atrada Jāni Ikaunieku, kura precīzais sitiens pietuvoja RFS līdz minimumam.
Viktora Moroza trenētā Latvijas vicečempione otro puslaiku uzsāka apņēmīgi, taču vairāk nekā desmit minūtes nespēja izveidot īpaši bīstamus momentus. 57. minūtē viesiem izdevās uzlauzt ”Ogre United” vārtus pēc stūra sitiena, ar galvu precīzam esot Žigam Lipuščekam – 3:3.
Teju visu otro puslaiku RFS aktīvi meklēja iespējas pirmo reizi izvirzīties vadībā. Vien pašā izskaņā rīdziniekiem tas arī izdevās. Rūdolfs Ziemelis soda laukumā gāza Žigu Lipuščeku, bet pendeli realizēja Stefans Paničs, Ņikitam Parfjonovam lecot uz otru pusi – RFS atspēlēšanās un uzvara ar 4:3.
Ar laimīgo izglābšanos Ogrē rīdzinieki atgriezās kopvērtējuma līderpozīcijā, savukārt “Ogre United”saglabā pēdējo vietu desmit komandu konkurencē.
“Ogre United” – RFS 3:4 (3:2)
Vārti: Čudars 15′ 28′ (11m) Evelons 42′ – Diomandē 17′ Ikaunieks 43′ Lipuščeks 57′ Paničs 90′ (11m)
Brīdinājumi: Lipuščeks
Ogre: Parfjonovs, Ziemelis, Mickēvičs, Lormanis, T. Marusijs, Čudars (Hajaši 55′), M. Marusijs (Adītājs 46′), Ivulāns (Kabagambe 67′), Evelons, Vējkrīgers (Kumakura 61′), Kalniņš (Silagailis 55′).
RFS: Maričs, Zelenkovs, Lipuščeks, Savaļnieks (Ndžī 85′), Filipovičs, Mankendā (Kuadio 46′), Ikaunieks, Paničs, Tallā (Ķigurs 33′), Diomandē (Lemajičs 65′), Saidī.
Galvenais tiesnesis: Kristaps Ratnieks.