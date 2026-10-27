“Ogre United” nenosargā vadību un oficiāli atvadās no Virslīgas

Virslīgas 34. kārtas svētdienas pirmajā mačā “Auda” izbraukumā ar rezultātu 4:1 pārspēja “Ogre United”. Ogrēnieši ar šo zaudējumu oficiāli izkrita no Virslīgas.
Pirmā mača iespēja jau nepilnas piecas minūtes pēc mača sākuma nāca mājiniekiem, tomēr Estevesa sitiens lidoja minimāli garām vārtiem.
Nepilnas 18 minūtes vēlāk Estevesam bija vēl viena iespēja, un šoreiz viņš bija precīzāks. Pēc centrējuma viņš veiksmīgi apstrādāja bumbu, pacēla to gaisā un ar sarežģītu sitienu raidīja vārtos, izvirzot “Ogre United” vadībā ar 1:0. Tādējādi Ogres komanda pirmo reizi savā vēsturē izvirzījās vadībā pret “Audu”.
Ilgi ogrēnieši vadībā tomēr nebija. Ar teicamu vārtu guvumu izcēlās Endrjūss Apija, kurš labi apstrādāja bumbu un no soda laukuma robežas skaisti raidīja bumbu garām vārtsargam, panākot “Audai” izlīdzinājumu 1:1.
Neilgi vēlāk sekoja diezgan liels pavērsiens – “Auda” tika ne tikai pie vienas iespējas sist 11 metru soda sitienu, bet pat divām. Komandai vien minūtes laikā izdevās nopelnīt divus 11 metru soda sitienus. Abas reizes pie bumbas stājās Eduards Dašķevičs, kurš ne reizi nekļūdījās, izvirzot komandu vadībā ar 3:1. Ar šādu rezultātu noslēdzās pirmās 45 minūtes.
Otrajā spēles puslaikā bija vēl vairāk “Audas” iniciatīvas, lai gan rezultāts palika nemainīgs līdz pašai mača izskaņai. Otrajā kompensācijas laika minūtē Mahamuds Fofanā ar skaistu tālsitienu panāca 4:1. Galu galā šāds arī bija spēles gala rezultāts.
Statistikā lielākoties pārāka bija “Auda”, kas kontrolēja bumbu 62% spēles laika un veica 20 sitienus, tikmēr ogrēnieši – sešus. Vārtu rāmī viesi trāpīja deviņas reizes, bet mājinieki – divas.
“Ogre United” šī zaudējuma dēļ ir oficiāli izkritusi no Virslīgas un nākamajā sezonā būs spiesta cīnīties 1. līgā. Savā debijas sezonā futbola elitē Ogres komanda līdz šim ir izcīnījusi tikai četras uzvaras un 18 punktus.
“Auda” tikmēr jau ir nodrošinājusi bronzas medaļas. Šī uzvara bija sezonas 20., tikmēr punktu ziņā kontā ir kupls cipars – 67.
Ogre United – Auda 1:4
Vārti: Estevess 24′ – Apija 32′, Dašķevičs 42′ 45′, Fofanā 90’+2
Brīdinājumi: Ibrahims, Fofanā, Traorē
Ogre United: Biščuhis – Pūlis (Pačepko 58′), Kalniņš (Kabagambe 71′), Gulbis, Maščenko (Ivulāns 46′), Čudars, Estevess, Molotkovs, Dorošenko, Kudeļkins (Ziemelis 58′), Grīnbergs (Vējkrīgers 58′).
Auda: Puriņš – Hrvojs (Arojo 52′), Balodis (Jaunzems 64′), Uedraogo, Apija (Fofanā 64′), Ibrahims (Miņins 77′), Dašķevičs (Bočs 77′), Traorē, Oguniji, Fofanā, Rubenis.
Galvenais tiesnesis: Edgars Maļcevs