“Ogre United” panākusi jaunu vienošanos ar uzbrucēju Haraldu Silagaili

Divdesmit gadu vecumā Silagailis šosezon ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem Ogres komandas līderiem – 15 spēlēs viņš guvis 12 vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles, kas viņu šobrīd ierindo otrajā vietā 1. līgas rezultatīvāko vārtu guvēju sarakstā.
Pirms pievienošanās “Ogre United” jaunais uzbrucējs jau paspējis pierādīt sevi citos klubos. 2023. gadā viņš kopā ar “Super Nova” triumfēja 1. līgā, 26 spēlēs gūstot 11 vārtus, bet gadu iepriekš spēlēja Itālijā komandā “Santa Maria Cilento”. Silagailis pārstāvējis arī Latvijas U17 un Latvijas U19 izlases, bet šobrīd ir starp potenciālajiem kandidātiem uz Latvijas U21 izlasi.
“Esmu ļoti priecīgs par šo jauno vienošanos. “Ogre United” ir komanda ar lieliem mērķiem, un man ir gods būt daļai no šī lieliskā stāsta. Ogre ir ļoti skaista pilsētā un komandas vadība dara visu iespējamo, lai pilsētā būtu augstākā līmeņa futbols. Vēlos turpināt gūt vārtus un palīdzēt komandai cīnīties par uzvarām,” jauno vienošanos komentē Silagailis.
Arī kluba vadība uzsver ilgtermiņa redzējumu: “Šī vienošanās apliecina, ka mēs nopietni būvējam spēcīgu komandu ne tikai vienai sezonai, bet arī ar skatu nākotnē. Mēs vēlamies priecēt pilsētu un iedvesmot vietējos jauniešus nodarboties ar sportu, un Haralds ir nozīmīga šīs komandas sastāvdaļa.”
Pašlaik šī gada Latvijas futbola 1. līgas čempionātā “Ogre United” turnīra tabulā ieņem otro vietu, tikai par vienu punktu atpaliekot no “Riga Mariners”. Līdz sezonas beigām vēl atlikuši desmit mači, tāpēc cīņa par čempionu titulu būs ļoti sīva.
Nākamā “Ogre United” spēle notiks jau šajā sestdienā, 23. augustā, – Salaspils stadionā pret “Rēzeknes FA”, mača sākums pulksten 14.00.