Pirmais puslaiks aizritēja samērā mierīgā un visai līdzīgā cīņā. Abas komandas vairākkārt apdraudēja pretinieku cietoksni, taču tikai viens no sitieniem lidoja vārtu četrstūrī, “Ogre United” glābjot 18 gadus vecajam Kristeram Biščuhim.
Otrā puslaika ievadā ogrēniešu kapteinis Kristers Čudars pārkāpa noteikumus uz sava soda laukuma robežas – par to galvenais soģis Aleksandrs Anufrijevs nozīmēja 11 metru soda sitienu, ko gan neizdevās realizēt Kivonam Leidsmanam.
Atlikušajā cīņas gaitā “Liepājai” piederēja ievērojams teritoriālais pārsvars, kas rezultējās vairākos bīstamos sitienos un lielā stūra sitienu skaitā. “Ogre United” pašaizliedzīgi aizstāvējās, taču nespēja nosargāt punktu – sadursmes dēļ ieilgušā kompensācijas laika dēļ tā septītajā minūtē Džibrils Gejs pārspēja Kristeru Biščuhi, otro reizi sezonā izraujot uzvaru liepājniekiem.
Gejs liepājniekiem uzvaru kompensācijā nodrošināja arī pirmajā kārtā, kad iesita pret čempioni “Riga”. Tādējādi Andreasa Alma vadītā komanda trīs spēlēs tikusi pie divām uzvarām un atrodas kopvērtējuma augšgalā.
Aleksandra Rehviašvili trenētā “Ogre United” trīs spēlēs izcīnījusi vienu punktu, atrodoties tabulas lejasgalā.
“Ogre United” – “Liepāja” 0:1 (0:0)
Vārti: Gejs 90’+7
Brīdinājumi: Ziemelis, Vējkrīgers, Biščuhis, Marusijs – Iļjins, Haidara, Ekū
Ogre: Biščuhis, Marusijs, Hajaši, Lormanis, Vējkrīgers, Ziemelis (Mickēvičs 72′), Čudars, Adītājs (Kalniņš 72′), Evelons (Sedols 64′), Maščenko (Silagailis 89′), Mašadu (Pačepko 64′).
Liepāja: Petkovičs, Iļjins, Korotkovs, Strālmans, Korobenko, Vjeira (Patrikejevs 90’+1), Ekū, Patijčuks (Melnis 77′), Leidsmans (Gejs 65′), Haidara (Traorē 46′), Amatkarijo (Ogunniji 77′).
Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Anufrijevs.