29 gadus vecais rīdzinieks Mārtiņš Ķigurs laukuma saimniekiem vadības grožus pasniedza devītajā minūtē, ar pretiniekiem izrēķinoties kreisajā flangā – 1:0.
RFS rezultatīvo uzbrukumu ievadīja Strahinja Rakičs, kurš gaisa divcīņā ar Markusu Ivulānu atguva bumbu. Ivulāns palika guļam uz zāliena, laukumu pameta uz nestuvēm un savainojuma dēļ tika nomainīts.
Drīz pēc tam RFS tika pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu. Ķigurs iemeta bumbu soda laukumā pa skrējienam Rakičam, kuru kavēja Mārtiņš Lormanis. Serbs līdz bumbai netika un krita.
Sekojošo pendeli lēnīgi realizēja Aleksandrs Filipovičs – 2:0. Ogres vārtsargs Kristers Biščuhis līdz pēdējam palika savā vietā, devās pareizajā virzienā, bet neaizsniedzās.
32. minūtē rezultāts kļuva 3:0. Ķigurs no labā flanga pa zemi centrēja soda laukumā, un bumbu pie vārtiem sagaidīja Darko Lemajičs.
Pirmā puslaika beigās RFS pēc stūra sitiena ceturto reizi nogādāja bumbu pastarīšu vārtos, bet pārkāpuma dēļ rezultāts nemainījās.
Savu RFS gan panāca. Roberts Savaļnieks pie tālā staba atrada Lemajiču, kurš bija precīzs ar galvu – 4:0. Lemajičam tas bija desmitais vārtu guvums sezonā.
Punktu spēlei ar diviem vārtiem pielika Ķiguru nomainījušais Ismaels Diomandē – 5:0 un 6:0. RFS tā ir sezonas pārliecinošākā uzvara.
RFS – Ogre United 6:0 (3:0)
Vārti: Ķigurs 9′, Filipovičs 21′ (11m), Lemajičs 32′, 54′, Diomandē 89′, 90’+3
Brīdinājumi: Kalniņš, Hajaši, Silagailis, T. Marusijs
RFS: Nerugals, Filipovičs (Savaļnieks 46′), Zelenkovs (Sliede 58′), Lemajičs (Kuadio 73′), Prenga, Lipuščeks (Mankendā 58′), Ķigurs (Diomandē 73′), Saidī, Tallā, Rakičs, Kumaters
Ogre United: Biščuhis, T. Marusijs, Hajaši, Vējkrīgers, Kalniņš (Silagailis 55′), Evelons (Sprukts 75′), Ivulāns (Adītājs 12′), Sedols (Kumakura 46′), Lormanis, Kabagambe (Maščenko 55′), M. Marusijs
Galvenais tiesnesis: Deniss Kozlovs