Cīņas pirmajā pusstundā ogrēnieši bieži piekopa presingu. Viesi dažas reizes precīzi uzsita no tālāka attāluma, bet vietā bija Ivans Baturins.
Mājinieki spēles likteni lielā mērā izšķīra pirmā puslaika pēdējās desmit minūtēs: 35. minūtē Bogdans Samoilovs centrēja, bumbu ar galvu aizskarot un vārtos raidot no “Liepājas” izlienētajam Edem, bet pēc sešām minūtēm pēc Samoilova piespēles iniciatīvu uzņēmās brazīlietis Leoni, kurš bumbu sita tuvajā apakšējā stūrī. Neapmierināts par savu sniegumu varēja būt viesu vārtsargs Ņikita Parfjonovs.
Otrā cēliena ievadā līdzvērtīga spēkošanās, bet 68. minūtē tukumnieki panāca 3:0, Samoilova centrējumu no labā flanga izmantojot pavisam nepiesegtajam Ruslanam Deružinskim.
“Ogre United” vienu bumbu atspēlēja 75. minūtē, kad līdz ukraiņa Vadima Maščenko piespēlētajai bumbai neaizsniedzās Haralds Silagailis, Baturins to atsita vārtu priekšā, kur pirmais pie tās bija Kristers Čudars.
Tukuma komandai iespēja gūt ceturtos bija jau pirms ielaistajiem vārtiem, bet pēc Deružinska piespēles to 79. minūtē paveica Ede. 25 gadus vecais nigērietis kompensācijas laikā sasniedza hat-trick, bet pēc tam zibenīgi nokārtoja arī pokeru.
11. maijā tukumnieki spēkosies ar “Super Novu”, bet dienu vēlāk Ogrei viesošanās Liepājā.
“Tukums 2000” – “Ogre United” 6:1 (2:0)
Vārti: Ede 35′, 79′, 90’+1, 90’+2, Leoni 41′, Deružinskis 68′ – Čudars 75′.
Brīdinājumi: –
Tukums: Baturins – Joksts, Štāls, Enju, Reingolcs (Kļaviņš 74′), Šibata, Meļķis (Valmiers 74′), Anmanis (Baumanis 85′), Samoilovs (Toba 74′), Leoni (Deružinskis 46′), Ede.
Ogre: Parfjonovs – Mickēvičs, T. Marusijs (Lormanis 46′), Hajaši, Ziemelis, Vējkrīgers (Maščenko 46′), Kumakura (M. Marusijs 64′), Ivulāns, Čudars, Kalniņš (Sprukts 74′), Mašadu (H. Silagailis 46′).
Galvenais tiesnesis: Sergejs Vasjkovs.