Pirmajā puslaikā komandas demonstrēja ļoti atklātu futbolu, daudz un bīstami uzbrūkot. Mājinieku cietoksni nosargāja Jānis Beks, bet viesu vārtos pirmā puslaika beigās divreiz kapitulēja Ņikita Parfjonovs – vispirms pendeli realizēja Viljams Mukvelle, bet 45. minūtē no spēles iesita Rostāns Ndžikī.
Otrajā puslaikā uzbrukuma kvalitāte mazliet kritās – komandas turpināja bieži uzbrukt, taču ne tik bīstami. Tas gan netraucēja daugavpiliešiem 59. minūtē pēc Artema Haržas sitiena panākt 3:0.
Spēles izskaņā vienīgos "Ogre United" vārtus noorganizēja uz maiņu nākušie. Emīla Sprukta piespēle atrada Marku Pačepko, kura precīzais sitiens sabojāja Jāņa Beka sauso spēli.
Daugavpilieši pārtrauca sešu neuzvarētu spēļu sēriju. Latgales klubs turnīra tabulā saglabā sesto vietu ar 17 punktiem..
Debijas sezonu Virslīgā aizvadošā "Ogre United" 14 spēlēs tikusi pie trīs neizšķirtiem un zaudējusi 11 mačos – jau septiņos pēc kārtas. Ar trīs punktiem tabulā ogrēnieši ir pārliecinoši pēdējie.