“Ogre United” pirmo apli noslēdz ar kaujiniecisku neizšķirtu

Spēles rezultātu jau 10. minūtē atklāja viesi. Ogres komandas vārtsargs Leo Ritvars Dalbiņš jau tvēra bumbu, bet nepaspēja to kārtīgi nokontrolēt, kad klāt bija pretinieku uzbrucējs Armans Muradjans, kurš to izsita mūsu vārtu vīram no rokām un iesita golu – 0:1. 29. minūtē ogrēniešiem padevās izcils pretuzbrukums, kad pret viesu vārtsargu izskrēja un viņu apspēlēja pat uzreiz divi mūsu futbolisti. Markuss Kalniņš vēl piespēlēja Mārtiņam Ērikam Veckāganam, kurš bija precīzs – 1:1. Ar tādu rezultātu noslēdzās pirmais puslaiks, bet otrajā vārti vairs netika gūti.

Visas spēles laikā viesi trīs reizes (!) trāpīja par ogrēniešu vārtu konstrukciju. Sitieni pa vārtiem – 9:15, sitieni vārtu četrstūrī – 3:2, stūra sitieni – 4:6.

Pēc šīs spēles “Ogre United” ar 14 punktiem pakāpās uz 9. vietu turnīra tabulā. Arī nākamo spēli ogrēnieši aizvadīs savā laukumā, 3. augustā tiekoties ar “FC Riga-2”.