Pirmajā puslaikā abas vienības demonstrēja līdzīgu cīņu. “Ogre United” vairāk kontrolēja bumbu (60%-40%), “Jelgava” tika pie pieciem stūra sitieniem, taču kopumā abas komandas vienādā mērā spēja veidot momentus.
Pēc pārtraukuma par 12. laukuma spēlētāju ogrēniešu sastāvā kļuva stiprs vējš. Laikapstākļi vairākkārt traucēja viesu vārtsargam Adamam Dvoržakam izsist bumbu uzbrukumā, kā arī piebremzēja jelgavnieku uzbrukumus.
Rezultāts tika atklāts vien dueļa noslēdzošajā daļā. 80. minūtē viesi ielauzās pretinieku soda laukumā, pēc rikošeta no ogrēniešu aizsarga bumba atleca Filipam Hašekam, un čehu uzbrucējs pārspēja Ņikitu Parfjonovu – 1:0.
Spēles izskaņā komandas apmainījās ar bīstamiem momentiem. “Jelgava” atkal ielauzās pretinieku soda laukumā, zaudēja bumbu, un viesu futbolists tika rupji nogāzts. Neskatoties uz jelgavnieku iebildumiem, tiesnesis nepiešķīra 11 metru soda sitienu Parfjonova vārtos. Savukārt, pēc pāris minūtēm Matvijs Morusijs spēcīgi raidīja bumbu jelgavnieku vārtu devītniekā virzienā, bet Adams Dvoržaks nosargāja rezultātu nemainīgu – 1:0.
Ogre United – FS Jelgava 0:1 (0:0)
Vārti: Hašeks 80’
Brīdinājumi: Čudars, Lormanis – Butovskis
Ogre United: Parfjonovs – Lormanis, Mickēvičs, Ziemelis – Maščenko (Mašadu 69’), Čudars, Marusijs, Kumakura (Marusijs 61’) – Ivulāns – Džonsons, Silagailis
FS Jelgava: Dvoržaks – Priors, Kangars, Semeško, Butovskis – Hašeks, Žaleiko, Holoubeks, Janovskis – Meļķis, Ratajs (Bečers 67’)
Galvenais tiesnesis: Vasilijs Mordatenko