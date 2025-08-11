“Ogre United” sagādā pirmo zaudējumu tuvākajai sekotājai “JFK Ventspils”

Futbola cīņa Ogrē sākās agrā pēcpusdienā. 14. minūtē tiešais brīvsitiens no aptuveni 25 metriem filigrāni padevās ukrainim Vadimam Maščenko, kurš bumbu gar sieniņu raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī. 2017. gada Eiropas U17 meistarsacīkšu finālturnīra dalībniekam četri vārtu guvumi pēdējās četrās spēlēs.
Ventspilnieki, kuriem iztrūka izlaistajā uzvarā (1:1) pret “Rēzekni” noraidītie nigērietis Ogustins Okeke un Valters Liepājnieks, bumbu pārvaldīja biežāk, tomēr neizmantoja iespējas: 30. minūtē Mali futbolists Māmadū Dembelē pa vārtiem raidīja pagarināto bumbu, pozīciju teicami ieņemot Kristeram Jānim Biščuhisam. Līdzīga iespēja arī pēc 13 minūtēm, kad ar galvu sita 16 gadīgais Ņikita Solomonovs, vārtsargam tverot bumbu rokās. Puslaika izskaņā mājiniekiem pretuzbrukums, Haraldam Silagailim neveiksmīgi uzņemot bumbu un neizmantojot izrāvienu vienatnē pret vārtsargu.
Neilgi pēc pārtraukuma ogrēnieši palielināja pārsvaru (2:0), Markusam Kalniņam un Silagailim izmantojot Baboja Geja kļūdu bumbas pārvaldīšanā.
Pēc piecām minūtēm izcila iespēja dzeltenajiem, Rūdolfam Ziemelim soda laukumā notriecot Dembelē. Pendeli veica Togo futbolists Pjērs Onlets, tomēr Biščuhis uzminēja sitiena virzienu un neļāva viesiem pietuvoties.
64. minūtē lielā mērā punktu cīņai par punktiem pielika Marks Pačepko, kurš pēc centrējuma soda laukumā bija īstajā vietā tukšu vārtu priekšā. 18 gadniekam trīs bumbas divās spēlēs Ogres komandas rindās.
Atlikušajā laikā spēcīgs Kalniņa šāviens pa pārliktni, kā arī Dembelē otrā dzeltenā kartīte, noklupinot mājinieku kapteini Krišu Kārkliņu.
Šī, iespējams, bija pēdējā spēle Ogres pilsētas stadionā šogad, jo tā rekonstrukcijas dēļ ogrēnieši nākamās mājas cīņas rīkos Salaspilī. Tur 23. augustā duelis pret rēzekniešiem.