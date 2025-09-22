Pirmdiena, 22.09.2025 21:49
Svētdiena, 21. septembris, 2025 09:40

“Ogre United” sakauj “Riga Mariners” un kļūst par līgas līderi

Foto: osports.lv
Par Latvijas čempionāta futbolā Nākotnes jeb 1. līgas līderi kļuva “Ogre United”, kas savā laukumā Salaspilī ar 3:0 (2:0) sagrāva līdzšinējo turnīra tabulas pirmās vietas īpašnieci un ogrēniešu galveno konkurenti uz vietu Virslīgā – “Riga Mariners”. Pa golam pretinieku vārtos iesita Markuss Kalniņš, Kristofers Jamonts un Haralds Silagailis. Ogres komandas vārtus neskartus nosargāja Kristers Jānis Biščuhis.

Ogrēnieši rezultātu atklāja 17. minūtē, kad pēc Koki Hajaši piespēles vārtus guva Markuss Kalniņš, bet pirms pirmā puslaika beigām ar “golu ģērbtuvē” atzīmējās Kristofers Jamonts, panākot jau 2:0 par labu Ogres komandai.

Otrā puslaika sākumā jau ļoti pārliecinošu trīs vārtu pārsvaru “Ogre United” nodrošināja Haralds Silgailis.

“Riga Mariners” situācija otrā puslaika vidū kļuva ļoti nepatīkama, jo sarkano kartīti nopelnīja Nacionālās līgas labākais “bombardieris” Aļģirds Gražis.

Ogrēnieši vairākumā spēja noturēt iekrāto pārsvaru un ar izcīnītajiem trīs punktiem pārņēma līderpozīciju sezonas kopvērtējumā.

