Spēli labi sāka mājinieki “Ogre United” – Artjoms Marčuks pēc centrējuma soda laukumā tika pie labas iespējas un spēcīgi trieca bumbu pa vārtiem, taču Jānis Beks “Daugavpils” cietoksnī nospēlēja veiksmīgi. Neilgi pēc tam viesiem bija teicama iespēja izskrējienā vienam pret vienu ar vārtsargu, taču šoreiz jau Ņikita Parfjonovs glāba savu komandu.
Pēc jaudīgā sākuma 16. minūtē beidzot tika atklāts mača rezultāts. Viesu komandai ar fantastisku saspēli vajadzēja vien divus pieskārienus, lai izlauztos cauri pretinieku aizsardzībai, un galu galā bumbu vārtos nogādāja Abduls Traorē, panākot 1:0.
Otrajā puslaikā turpinājās daugavpiliešu pārsvars, un “Ogre United” cietoksnis tika uzlauzts vēlreiz. Daniels Kivinda, kurš nesen guva divus vārtus Latvijas kausa cīņā pret “Riga Mariners”, turpināja demonstrēt rezultatīvu sniegumu un dubultoja pārsvaru. Jāpiebilst, ka viņš asistēja arī komandas pirmajā vārtu guvumā.
Drīz vien sekoja arī trešie vārti, Traorē vēlreiz liekot Parfjonovam kapitulēt. Šoreiz Ziads Ulads, kurš tikko bija nācis uz maiņu, izpildīja precīzu centrējumu, un Traorē raidīja bumbu tīklā. Pēc tam vārtu priekšā brīvs atradās Ervīns Piņaskins, un viņš panāca jau 4:0.
“Daugavpils” ar šo uzvaru apsteidz “Liepāju” par vienu punktu un paceļas uz ceturto vietu turnīra tabulā. No trešajā pozīcijā esošās “Audas” viņi tagad atpaliek par desmit punktiem. Savukārt “Ogre United” piedzīvojusi jau savu 16. zaudējumu šajā sezonā un ar 13 punktiem ieņem pēdējo vietu kopvērtējumā, no devītās pozīcijas un “Tukuma” atpaliekot par četriem punktiem.
Ogre United – Daugavpils 2000 0:4 (0:1)
Vārti: Traorē 17′ 77′, Kivinda 54′, Piņaskins 84′
Brīdinājumi: Čudars – Skrebels, Traorē
Ogre United: Parfjonovs – Lormanis (Vējkrīgers 62′), Marusijs, Kudeļkins, Fernandess (Pačepko 82′) – Marčuks (Ivulāns 73′), Dorošenko, Mickēvičs, Kalniņš (Marusijs 62′) – Čudars, Evelons (Maščenko 46′)
Daugavpils: Beks – Mihaļčovs, Gnengs, Skrebels, Piņaskins (Saveļjevs 87′) – Mukvele, Ivanovs, Čibindā – Jakubu (Ziads Uleds 74′), Traorē, Kivinda (Vadulu 74′)
Galvenais tiesnesis: Vasilijs Mordatenko