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Svētdiena, 14. jūnijs, 2026 05:50

“Ogre United” savu skatītāju priekšā piekāpjas čempionei “Riga FC”

Osports.lv
“Ogre United” savu skatītāju priekšā piekāpjas čempionei “Riga FC”
Foto: osports.lv
Svētdiena, 14. jūnijs, 2026 05:50

“Ogre United” savu skatītāju priekšā piekāpjas čempionei “Riga FC”

Osports.lv

Latvijas čempionāta futbolā Virslīgas 17. kārtas spēlē čempione “Riga FC” Ogres stadionā ar 4:1 (2:0) pārspēja jaunpienācēju “Ogre United”. Goda vārtus ogrēniešu labā guva Emīls Evelons.

Riga” uzvarā ar vārtiem izcēlās arī Muhammeds Badamosi (1:0), kurš realizēja pendeli, Raivis Jurkovskis (2:0), Maksims Toniševs (3:0) un Salāhs Ulads (4:1).

Laukuma saimnieki vienīgos vārtus guva 57. minūtē, kad izcēlās Emīls Evelons. Pēc soda sitiena Evelons soda laukumā apsteidza Toņiševu un kritienā iesita no tuvas distances.

Čempione “Riga” turpina dzīties pakaļ līderei RFS (trešdien Rīgas derbijs), bet debitante “Ogre United” joprojām ir pirmās uzvaras meklējumos – 17 spēlēs četri neizšķirti un 13 zaudējumi.

Spēli Ogres stadionā klātienē noskatījās teju 1000 līdzjutēju.

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