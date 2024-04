"Ogre United" sestdien Ogres Valsts ģimnāzijā izcīnīja otro uzvaru Latvijas 2. līgā

Pirms nedēļas no Daugavpils atgriežoties ar sāpīgu zaudējumu Austrumu zonas favorītei "Kalupei" (1:2), mājās pret limbažniekiem bijām favorītu lomā un savu statusu arī lieliski apliecinājām. Jau no pirmajām minūtēm daudz kontrolējām bumbu, veidojām uzbrukumus un 16. minūtē arī guvām pirmos vārtus. Regulāri ar labu atvēršanos starp aizsargiem izcēlās centra uzbrucējs Zīmelis, un viena no šādām kombinācijām pēc Kaito Kumakuras piespēles arī noslēdzās ar rezultatīvu sitienu – 1:0.





Pirmā puslaika vidū sāncenši retā uzbrukumā atbildēja ar vārtu konstrukcijas norībināšanu, taču iniciatīva joprojām piederēja mums – bumbu līdz pārtraukumam vārtos dabūjām pat vēl četras reizes, taču visās četrās reizēs gaisā bija tiesneša asistenta karodziņš: aizmugure…Pilnīgi bez rezultāta spiediens gan nepalika, jo 41. minūtē kādā no divcīņām pie viesu soda laukuma nervi neizturēja sāncenšu leģionāram Oleksandram Bahrijam, kurš atstāja "Limbažus" mazākumā.





Otro puslaiku sākām ar trim maiņām, uzbrukuma pastiprināšanu un tūlītēju vairākuma realizāciju – Toma Kamimura trāpīja pa vārtu stabu, bet atlēkušo bumbu pielaboja nupat uzmainītais Līcis, kurš jau pirmajā otrā puslaika minūtē nokārtoja 2:0. Savu panākot, spiediens nedaudz noplaka, taču spēles beigās no soda laukuma ārpuses pievienojām vēl divus vārtus. 74. minūtē Līcis ar kreiso kāju ļoti spēcīgi trāpīja vārtu stūrī (3:0), nākamajā minūtē tuvu vārtu guvumam bija arī Jānis Jēkabsons, bet 79. minūtē sāncenšu vārtsargu ar planējošu sitienu pāri vārtu vīra galvai pārsteidza Kvants – 4:0.





Ar divām uzvarām un diviem zaudējumiem pēc četrām spēļu kārtām ieņemam piekto vietu Latvijas 2. līgas Austrumu zonā un sezonu turpināsim ar izbraukuma spēlēm Smiltenē (13. maijā pret Valmieras "Gauju") un Ilūkstē (20. maijā pret Augšdaugavas NSS), bet nākamo mājas spēli aizvadīsim 3. jūnijā pret "Salaspili".





Ogre United – FK Limbaži 4:0 (1:0).

Vārti: Zīmelis 16', Līcis 46', 74', Kvants 79'.

Ogre United: Paškovičs (Dalbiņš 46') – Kalmanis (Kontrims 46'), Ostrovskis, Kumpiņš, Pāviška (Sidrevics 80') – Goto (Sanatovs 58'), Kvants, Kondratjevs (Līcis 46') – Kamimura (Valners 80'), Zīmelis (Jēkabsons 58'), Kumakura.