“Auda” vadību ieguva jau spēles sākumā – ar VAR palīdzību tiesneši pamanīja Timofija Marusija pārkāpumu pret Hosuē Vergaru, un panamietis pats 11. minūtē arī iesita no 11 metru atzīmes un guva 13. vārtus sezonā (1:0). Jau pēc dažām minūtēm mājinieku aizsargi divreiz kļūdījās savu vārtu tuvumā, tomēr “Auda” palika nesodīta. Mājinieki turpināja uzbrukt ar lielu bumbas kontroli, un pašā puslaika izskaņā gar vārtu stabu aizsita Husaini Ibrahīms, kurš savainotā Jubas Traorē vietā atgriezās pamatsastāvā.
Ogre pārtraukumā veica dubulto maiņu un uztaisīja Markusam Ivulānam momentu no soda laukuma vidus, tomēr 53. minūtē pārsvaru dubultoja “Auda” – Aleksa Ogundži, kurš labajā aizsardzības malā aizstāja Tinu Hrvoju, piespēli uz tālo vārtu stabu noslēdza surinamietis Džejens Džerolds (2:0), kurš pirmā apļa savstarpējā spēlē nopelnīja noraidījumu. Vēl pēc dažām minūtēm atkal iespēja bija Ogrei – Nils Puriņš glāba pēc diskvalificētā Haralda Silagaiļa aizstājēja Marka Pačepko sitiena.
“Auda” uz līdzenas vietas mazākumā palika arī otrajā savstarpējā duelī. 62. minūtē laukuma vidusdaļā izcēlās konflikts starp Denisu Meļņiku un Kristeru Čudaru, kas pārauga masveida incidentā un arī “Audas” treneru korpusa izskriešanā laukumā, Didjē Dzaneti savējos gan mēģinot tieši nomierināt. Beigu beigās galvenais tiesnesis Ingus Puriņš parādīja vienu sarkano kartīti – “Audas” centra aizsargam Meļņikam. Atšķirībā no pirmā apļa izrautā neizšķirta 1:1, šoreiz gan “Ogre United” vairākumā nespēja lauzt cīņas gaitu, un “Auda” droši novadīja spēli līdz uzvarai.
Pēc izlašu pauzes “Auda” 13. jūnijā uzņems “Jelgavu”, bet “Ogre United” beidzot spēlēs Ogrē, tiekoties ar čempionvienību “Riga”.
Auda – Ogre United 2:0 (1:0).
Vārti: Vergara 11′ (11m), Džerolds 53′.
Noraidījums: Meļņiks 65′.
Brīdinājumi: Ibrahīms, Uedraogo, Konē, Kurtē, Ogundži, Dašķevičs, Fofanā, Kragliks – Vējkrīgers, Čudars, Ivulāns.
Auda: Puriņš – Rubenis, Meļņiks, Uedraogo, Ogundži – Bongembā, Ibrahīms (Kragliks 87′), Konē (Arrojo 69′) – Džerolds (Fofanā 69′), Vergara (Djedjū 78′), Dašķevičs (Diaņs 78′).
Ogre United: Parfjonovs – Vējkrīgers (Kabagambe 46′), M. Marusijs, T. Marusijs, Lormanis – Mickēvičs (Sedols 46′), Ziemelis, Čudars (Evelons 68′) – Adītājs, Pačepko (Sprukts 68′), Ivulāns (Hajaši 84′).
Galvenais tiesnesis: Ingus Puriņš. VAR: Kristaps Ratnieks.