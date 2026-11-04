“Ogre United” spēlē neizšķirti ar “Riga FC”

Ogres mača pirmajā puslaikā negaidītā kārtā abas komandas veica vienādu skaitu sitienu — katra pa sešiem, tikmēr vienīgais sitiens vārtu rāmī piederēja tieši “Ogre United”. Labākā iespēja pirmajās 45 minūtēs bija “Riga”, taču vārtus gūt neizdevās, puslaikam noslēdzoties ar 0:0.
Otrajā puslaikā rīdzinieki bija daudz aktīvāki, veicot 18 sitienus un kopumā mačā iekrājot vārtu gūšanas iespējamības rādītāju (xG) 3,19. Pēdējās piecas minūtes “Riga” pat spēlēja vairākumā, jo otro dzelteno kartīti saņēma Aleksejs Kudeļkins. Galu galā tomēr uzvaru izcīnīt neizdevās, un šī sāpīgā diena, kurā komanda zaudēja Virslīgas čempiones godu, noslēdzās tikai ar vienu iegūtu punktu.