“Ogre United” svin uzvaru ar 3:0

“Ogre United” svin uzvaru ar 3:0
Latvijas čempionāta Nākotnes jeb 1. līgā pārliecinošu uzvaru izcīnīja “Ogre United”, kas savā laukumā Salaspilī ar 3:0 (1:0), sakāva Rīgas komandu “Skanstes SK”. Pa golam Ogres komandas labā iesita Dmitro Mamičs, Kristofers Mamonts un Kārlis Līcis.

Salaspils stadionā “Ogre United” ar Dmirto Mamiča vārtiem pēc nospēlētām 20 minūtēm ieguva pārsvaru pār Skanstes zirgiem. Drošās uzvaras pozīcijās ogrēnieši nonāca pēc tam, kad Kristofers Jamonts panāca 2:0, bet spēles noslēguma rezultātu 3:0 jau kompensācijas laikā sasniedza Kārlis Līcis. Ogrēniešus gan neiepriecināja Mežaparkā aizvadītās spēles rezultāts, jo pēdējā Nākotnes līgas kārtā “Ogres United” komandai būs vajadzīgs pirātu klupiens pret JDFS “Alberts” komandu, kā arī pašiem būs jāuzvar “Mārupe”.

Paši JDFS “Alberts” futbolisti arī nav nolikuši pretenzijas uz Nākotnes līgas titula iegūšanu. Priekšpēdējā kārtā divi Matīsa Zēģeles precīzie sitieni ļāva oranžajiem izkārtot uzvaru Ilūkstē pret turnīra pastarīšiem. JDFS “Alberts” vienībai ceļu uz Virslīgu var atvērt uzvara pēdējā kārtā pār “Riga Mariners” ar divu vārtu pārsvaru kā arī ogrēniešu punktu zaudēšana Mārupē.

