"Ogre United" Tukumā grauj ar 7:0

“Ogre United” Tukumā grauj ar 7:0
Foto: osports.lv
Latvijas čempionāta futbolā Pirmās jeb Nākotnes līgas 18. kārtu izcili rezultatīvi aizvadījusi “Ogre United”, kas pretinieku laukumā ar 7:0 (3:0) sakāva komandu “FK Tukums 2000-2/TSS”. Divus golus iesita Vladimirs Stepanovs, pa pa vienam – Timofijs Marusijs, Haralds Silagailis, Markuss Kalniņš, Marks Pačepko un Daniils Hvoiņickis.

Ogrēnieši jau pirmajā puslaikā spēja panākt 3:0, divreiz precīzi sitot sezonu Virslīgā iesākušajam bijušajam “Liepājas”, “Valmieras”, “Super Novas”, “Audas” un “Tukuma 2000” pussargam Vladimiram Stepanovam. 13. vārtus līgā šogad guva 20 gadīgais Haralds Silagailis.

Otrajā puslaikā pēc tehniski meistarīgā Markusa Kalniņa piespēlēm Kārli Keziku pārspēja ukrainis Timofijs Marusijs un 18 gadīgais Marks Pačepko, kurš kopš ierašanās Ogres rindās četrās kārtās sakrājis sešas bumbas. Vārti arī Kalniņam, kuram šodien 1+3. Pamatlaika izskaņā punktu pielika Daniila Hvoiņicka pirmais precīzais sitiens kluba labā.

Ogrēnieši nākamajās divās kārtās Salaspilī (Ogres pilsētas stadions nodots rekonstrukcijas darbiem) uzņems Ilūkstes “Augšdaugavu” un tiešo sāncensi “Riga Mariners”.

