Mača ievadā laukumā pārsvars likumsakarīgi piederēja RFS futbolistiem. 13. minūtē pēc Roberta Savaļnieka centrējuma soda laukumā bīstamu sitienu ar galvu izpildīja Stefans Paničs, bet Ogres vārtos precīzi nospēlēja Ņikita Parfjonovs.
Turpinājumā rīdzinieki pretiniekus jau pilnībā iespieda viņu laukuma pusē. Vairākkārt ap ogrēniešu soda laukumu vai tajā bija pat 10 viesu komandas spēlētāji.
Puslaika vidū ogrēnieši kļūdījās laukuma vidū, kas noveda pie Jāņa Ikaunieka sitiena no bīstamas pozīcijas, tomēr viņa raidītā bumba lidoja tieši virsū Parfjonovam.
Virslīgas debitante pie pirmās iespējas apdraudēt pretinieku vārtus tika 33. minūtē, kad ogrēnieši izpildīja stūra sitienu. Tiesa, šajā epizodē nekas bīstams neizveidojās. Pēcāk ″Ogre United″ pirmo sitienu pa vārtiem Virslīgas ietvaros izpildīja Vadims Maščenko, bet viņa raidītā bumba no tiešā brīvsitiena lidoja pāri Mariča cietoksnim.
Otrā puslaika sākumā beidzot tika gūti šīs sezonas pirmie vārti. RFS aizskrēja pretuzbrukumā un Laša Odišarija izpildīja centrējumu uz otra soda laukuma malu, kur bumbu no asa leņķa ar galvu pretinieku vārtos raidīja Jānis Ikaunieks.
Mača beigās RFS sniegumu laukumā aizēnoja iepriekš uz maiņu nākušais Ismaels Diomandē, kurš ar elkoni iesita Mārtiņam Lormanim. Kā zināms, VAR sistēma šajā mačā nebija pieejama, bet mača galvenais tiesnesis Aleksejs Griščenko pēc aprunāšanās ar asistentu Diomandē parādīja sarkano kartīti.
Neskatoties uz palikšanu mazākumā, RFS pamatlaika kompensācijas laikā guva teju identiskus vārtus. Atkal centrējumu izpildīja Odišarija un Ikaunieks viņa raidīto bumbu ar galvu sita vārtos, pieliekot punktu intrigai šajā mačā.