Pirmajā puslaikā noritēja līdzīga cīņa, kurā pirmajā ceturtdaļā nedaudz labāk veicās mājiniekiem. Ceturtajā minūtē pēc viena precīza Roberta Bērziņa soda metiena no diviem liepājnieki pēc sešu punktu izrāviena panāca 10:5, bet lielāko pārsvaru panāca ceturtdaļas nogalē pēc Renāra Birkāna tālmetiena - 22:15.
13.minūtē pēc Jāņa Antropa trīspunktu metiena viesi panāca neizšķirtu (28:28), līdz pat puslaika beigām nevienai no komandām neiegūstot lielāku pārsvaru par pieciem punktiem - 15.minūtē pēc Mata Jucika tālmetiena "Ogre" panāca 35:30 savā labā.
Pēc līdzīga otrā puslaika sākuma 26.minūtē mājinieki pabeidza 8:0 izrāvienu, pieciem Birkāna punktiem trīspunktu gājienu pievienojot Kārlim Šiliņam - 62:52, bet vēlāk divreiz sasniedza arī 13 punktu pārsvaru. Pēdējoreiz tas notika 36 sekundes pirms trešās ceturtdaļas beigām pēc precīza Birkāna divpunktnieka - 71:58.
Tomēr pēdējās ceturtdaļas sākumā par spīti Renāra Magones piektajai piezīmei mača 32.minūtē viesi ar vienu Rinalda Sirsniņa un diviem Antropa tālmetieniem, otrajam pievienojot arī punktu par realizētu soda metienu, kā arī Kristapa Dārgā diviem punktiem pietuvojās līdz 72:75. Juciks 36.minūtē ar divpunktu metienu panāca 77:77, bet Prentiss Niksons jau vadībā izvirzīja viesus - 83:82.Roberts Krastiņš 59 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca 84:83 mājinieku labā, bet desmit sekundes vēlāk Juciks ar diviem soda metieniem atjaunoja vadību "Ogrei".
23 sekundes pirms spēles beigām Niksons realizēja vēl divus soda metienus (87:84), bet 12 sekundes pirms mača beigām Juciks realizēja vēl divus soda metienus.
Uzvarētāju rindās 22 punktus guva Juciks, 15 sakrāja Rihards Zēbergs, 13 punktus, kā arī deviņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles Dārgā kontā, desmit punktus guva Antrops, kurš arī izpelnījās piecas personiskās piezīmes, bet Sirsniņš deviņiem punktiem pievienoja 11 rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas.
Mājiniekiem 16 punktus guva Šiliņš, 15 punktu un pa sešām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm sakrāja Zigmārs Raimo, 14 punkti un piecas personiskās piezīmes Birkāna kontā, bet pa desmit punktiem guva Bērziņš un Krastiņš.
Sērijas pirmajā spēlē ceturtdien "Ogre" mājās uzvarēja ar 82:65. Ogrēnieši un liepājnieki cīnās par tiesībām pusfinālā tikties ar "Ventspili". Trešdien komandas atgriezīsies Ogrē. Ja būs nepieciešama ceturtā spēle, tā notiks ceturtdien Liepājā, bet piektā mača norise plānota pēc nedēļas Ogrē.
Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīrā abas vienības, tiekoties aci pret aci, uzvarēja savā laukumā, liepājnieki ar 94:83 un ogrēnieši ar 90:76.
Apvienotajā čempionātā "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Savukārt "Liepājai" visu sezonu bija nestabils sniegums un daudz zaudējumu ar nelielu punktu starpību.
"Ogre" Latvijas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlē ceturto reizi pēc kārtas. Līdz šim visas trīs reizes izdevies uzvarēt - Valgas/Valkas un Valmieras komandas ar 3-0 un "Latvijas Universitāti" pērn ar 3-1.
Liepājas basketbolistiem ir vislielākā pieredze ceturtdaļfinālos - šī būs jau 20.sērija. Iepriekš uzvarēt izdevies astoņos gadījumos - arī pērn valmieriešus (3-2).
Latvijas - Igaunijas līga noslēdzās pagājušajā svētdienā, kad "Arēnā Rīga" par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".