Spēles pirmajā pusē "Ogres" basketbolisti ar Rihardu Kuksiku priekšgalā teju tikai pārtika no tālmetieniem, uzstādot sezonas labāko rādītāju puslaikā, kamēr "Avis Rapla" izmeta vien sešus. Tādējādi pēc pus spēles ogrēnieši spēja būt nelielā vadībā. Spēles liktenis izšķīrās tās izskaņā, kad "Ogre" atkal gandrīz izsēja astoņu punktu pārsvaru. Šoreiz veiksme stāvēja klāt Latvijas komandai, ļaujot izcīnīt bronzas godalgas. Rihards Kuksiks realizēja sešus tālmetienus un kopā guva 21 punktu, kamēr "Avis Rapla" labā 20 punktus guva Brendons Čildress. Tikmēr Roberts Freimanis atzīmējās ar deviņiem punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Spēles sākumā Uģis Pinete izvirzīja savu komandu vadībā ar 7:3, bet līdz pirmās ceturtdaļas vidum "Avis Rapla" sadeldēja deficītu līdz minimumam. Ļaujot no tālās distances izpausties Riharadam Kuksikam un Rinaldam Sirsniņam, Raplas komanda sev pamatīgi iegrieza, jo ogrēnieši iekrāja 10 punktu pārsvaru (21:11). Tā kā vakar savainojumu guva Kristaps Dārgais, tad šodien no savainoto lazaretes "Ogre" izcēla Renāru Magoni, kurš ceturtdaļas pēdējās sekundēs trāpīja tālmetienu ar atsitienu pret vairogu - 26:13.
Otrajā ceturtdaļā komandas vairākas minūtes spēlēja punkts punktā, bet tad "Avis Rapla" sāka atspēlēties. Pinete un Kuksiks trāpīja vairākus tālmetienus, pēc četrām spēlētām minūtēm dodot "Ogrei" 14 punktu pārsvaru (39:25). Raplas vienība uzreiz atspēlēja četrus punktus, bet atkal precīzs no distances bija Kuksiks. Sutam un Rūtam izdevās atbildēt ar diviem precīziem tālmetieniem, kas "Ogrei" lika ņemt pārtraukumu (35:42). Ogrēnieši pirmajā puslaikā izpildīja vien septiņus divpunktu metienus, ar tālmetienu palīdzību spējot būt vadībā pēc pus spēles ar rezultātu 43:39.
Pēc lielā pārtraukuma "Avis Rapla" ātri atjaunoja līdzsvaru uz tablo, spēlei principā sākoties no nulles. Kad ogrēniešiem sekmes no tālās distances bija īpaši vājas, tad Rihards Zēbergs soda laukumā atnesa vairākus punktus, kas ļāva atgūt nelielu vadību (51:45). Labāk neklājās arī Raplas komandai, tomēr tā spēja sadeldēt deficītu līdz minimumam, kas solīja interesantu ceturto ceturtdaļu - 53:52.
Spēles izšķirošā nogriežņa sākumā komandas cīnījās punkts punktā, ogrēniešiem atkal pamatā sekmes gūstot vien no tālās distances. Ceturtdaļas vidū Čildress ar tālmetienu panāca izlīdzinājumu, bet pēc pārtraukuma Jānis Antrops un Kuksiks atjaunoja vadību "Ogrei" (69:63). Mazāk nekā trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Antrops realizēja vēl vienu tālmetienu, dodot "Ogrei" astoņu punktu pārsvaru.
Pusfināla scenārijs sāka atkārtoties, jo nepilnās divās minūtēs "Avis Rapla" atspēlējās, samazinot deficītu līdz diviem punktiem. Pie divu punktu pārsvara 14 sekundes līdz pamatlaika beigām Sirsniņam vajadzēja stāties uz soda metienu līnijas, pārliecinoši realizējot abus un reabilitējoties par vakardienas neveiksmi, izšķirošā brīdī netrāpot abus. "Avis Rapla" izmisīgi centās izglābties, bet ogrēnieši nospēlēja gana pārliecinoši un svinēja uzvaru bronzas mačā ar rezultātu 75:73.
"Pafbet" Latvijas un Igaunijas basketbola līgas spēle par 3. vietu, 11. aprīlis
"Ogre" - "Avis Rapla" 75:73 (26:13, 17:26, 10:13, 22:21)
"Ogre": Kuksiks 21, Zēbergs 14, Sirsniņš 11 (10 rp), Magone 9, Antrops 6, Pinete 6, Mizis 5, Pozņaks 2 (9 ab), Vokers 1 (5 rp), Būmeisters.
"Avis Rapla": Čildress 20 (6 rp), Aminu 12 (7 ab), Dorsons 11, Freimanis 9 (9 ab, 5 rp), Suts 8 (5 rp), T.Kaldre 6, Rūts 5, S.Kaldre 2.