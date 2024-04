Ogrē var uzspēlēt arī novusu

Novusu izgudroja latvieši



Viens no Ogres novusa kluba "SB vilnis" vadītājiem Toms Pulle uzsver, ka novuss ir latviešu nacionālais sporta veids. Un tā tas arī ir, jo 20. gs. 20. gadu beigās tieši Latvijā parādījās novusa galdiem līdzīgi spēles galdi. Tā kā jūrnieki uz kuģiem, kas atradās jūrā, brīvajos brīžos nevarēja spēlēt biljardu, kāds kuģu namdaris no akciju sabiedrības "Faulbaums" pēc biljarda galda līdzības izgatavojis vienu no pirmajiem novusa galdiem Latvijā. Tāpēc tā arī skaitās latviešu radīta spēle.



Visi laipni aicināti



Klubā novuss tiek spēlēts katru otrdienu sākumskolas telpās. Sacensības gan parasti notiek sestdienās. Toms Pulle uzsver, ka klubā vienmēr tiek gaidīti jauni interesenti. Novusu spēlē gan dāmas, gan kungi. "Mēs aicinām pievienoties klubam jaunus dalībniekus, jo ir ļoti būtiski, lai mums pašiem būtu labāka iekšējā konkurence," teic Toms Pulle. "Tā ļauj uzlabot spēles līmeni un attīstīties. Mums nav nekādu vecuma ierobežojumu, jo novusu var spēlēt no bērna kājas līdz sirmam vecumam."



Meistari jaunos pamācīs



Visi interesenti, kas vēlas apgūt novusa spēli, var droši nākt uz klubu. Toms Pulle teic, ka nekādi speciāli kursi vai apmācības tajā gan nenotiek, taču gadījumā, kad kāds jauns entuziasts neatkarīgi no vecuma atnāk uzspēlēt, klubā ir gana daudz meistaru, kuri neliegs savu padomu. Viņi palīdzēs, parādīs, kā pareizi vienu vai otru sitienu veikt – tā, lai cilvēkam būtu prieks, ka viņš kaut ko jau var izdarīt un spēle sāk padoties. Jo labāk sanāk, jo vairāk pati spēle iepatīkas, un pieaug gan interese, gan meistarība.