Basketbola pavasaris ir uzņēmis apgriezienus un jau ir aizvadītas pirmās abu pusfinālu sēriju spēles. Nedēļas sākumā, Ogre izbraukumā aizvadīja sērijas pirmo spēli, kurā pārspēja Ventspils komandu ar rezultātu 93:83. Jau no spēles pirmajām minūtēm notikumu gaitu kontrolēja ogrēnieši.
"Ogre" ar apskaužamu precizitāti izpildīja tālmetienus, pirmajā puslaikā groza raidot desmit no divpadsmit metieniem. Jau pēc pirmās ceturtdaļās Ogrei astoņpadsmit punktu pārsvars. Līdz puslaikam to izdevās palielināt vēl par sešiem punktiem un pārtraukumā "Ogre" varēja doties ar komfortablu 24 punktu pārsvaru.
Arī pēc lielā pārtraukuma "Ogre" dominēja laukumā, pārsvaru palielinot vēl par desmit punktiem. Atlikušajā spēles laikā, mājinieki izmantoja viesu atslābumu un rezultāta starpību pamazām sāka deldēt. Trešās ceturtdaļās vidū, pēc sadursmes ar Andreju Šeļakovu, savainojumā iedzīvojās Rinalds Sirsniņš.
Pēc Sirsniņa piespiedu maiņas, Ogres organizētais uzbrukums nedaudz pajuka, tam sekoja arī kļūdas aizsardzībā. Ventspils centās glābt situāciju un ceturtās ceturtdaļās vidū sāka likties, ka tas varētu arī izdoties. Ogrēniešu tālmetieni vairs nesasniedza mērķi tik regulāri, kā spēles sākumā, turpretī Ventspils trāpīja vairākus tālmetienus pēc kārtas. Tomēr spēlēs sākumā iekrātais deficīts izrādījās pārāk lieks, un tuvāk par desmit punktiem, mājinieki nespēja pietuvoties.
"Ogres" rindās ar 100% preciziāti izcēlās Sirsniņš. Sirsniņam pieci precīzi tālmetieni piecos mēģinājumos un 19 punkti. Rihardam Kuksikam 17 punkti un 7 atlēkušas bumbas, bet ar desmit punktiem palīdzēja Lauris Mizis.
Ventspils rindās rezultatīva spēle abiem garajiem spēlētājiem. Kriss Kofijs guva 18 punktus un izcīnīja 8 bumbas, bet Andrejam Šeļakovam14 punkti un 9 atlēkušās bumbas.
Sērijas otrā spēle notiks ceturtdien, 29. aprīlī Ogrē. Tās sākums plkst. 19:00 un tiešraide būs skatāma LBS YouTube kontā šeit: Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, spēles tiek aizvadītas bez skatītāju klātbūtnes.
Informāciju sagatavoja BK "Ogre"