"Ogre" viesos piekāpjas "Ventspilij". Ogrēniešu zaudējumu limits ir izsmelts
"Ogre" viesos piekāpjas "Ventspilij". Ogrēniešu zaudējumu limits ir izsmeltsLatvijas Basketbola līgā (LBL) vēl vienu spraigu cīņu pusfināla sērijā sarūpējušas komandas "Ventspils" un "Ogres". Ventspilnieki savā laukumā spēles pēdējās minūtēs spēja gūt panākumu ar rezultātu 74:73 un izvirzīties vadībā sērijā līdz trim uzvarām ar 2:1. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 19 punktiem bija Andrē Vokers.
Sērijas pirmajās divās spēlēs "Ogres" panākumi izrietēja no tālmetienu precizitātes. Pirmajā spēlē ar to pilnīgi pietika uzvarai, otrajā ventspilniekiem tomēr izdevās būt pārākiem un panākt izlīdzinājumu sērijā. Labā ziņa "Ogres" līdzjutējiem noteikti bija savainoto Rinalda Sirsniņa un Kristapa Dārgā atgriešanās spēles pieteikumā, kas būtiski pastiprināja Latvijas un Igaunijas līgas bronzas medaļnieku sastāvu.
Ogrēnieši Ventspilī atkal aizvadīja ļoti labu pirmo ceturtdaļu, bet otrajā "Ventspils" mainīja savu taktiku un līdz ar to arī spēles gaitu, pārņemot tās grožus savās rokās. Trešajā ceturtdaļā spoži sevi parādīja Edgars Lasenbergs, bet tas nekļuva par pavērsiena punktu, jo no tālās distances atvērās Andrē Vokers. Tādējādi mača liktenis izšķīrās ceturtajā ceturtdaļā, kurā nekas nebija skaidrs līdz pat tās beigām. Lasenbergs izvirzīja vadībā "Ventspili", bet ogrēnieši tā arī nespēja nepilnās divās minūtēs atspēlēt minimālo deficītu. "Ogrei" vēl pēdējās desmit sekundēs bija iespēja izraut uzvaru, bet "Ventspils" spēja nosargāt savu grozu un nokļūt panākuma attālumā no LBL fināla.
Vienu no labākajām spēlēm, ja ne labāko, aizvadīja Edgars Lasenbergs, kurš guva 19 punktus, bet 15 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Krisa Kofija rēķinā. "Ogres" rindās ar 19 punktiem izcēlās Andre Vokers, bet 14 punkti Jānim Antropam.
Spēles pirmajās divās minūtēs komandas apmainījās ar precīziem metieniem, bet tad ogrēnieši realizēja divus tālmetienus, kā arī bumbu grozā no augšas trieca Jānis Pozņaks, liekot mājiniekiem ņemt pārtraukumu (12:4). Pēc tā ogrēnieši lieliski darbojās aizsardzībā, iekrājot arī 13 punktu pārsvaru (17:4). Pirmo reizi laukumā devās Kristaps Dārgais, kurš jau pirmajā nospēlētajā minūtē tika pie punktiem. Ceturtdaļas pēdējā minūtē Gulbis sadeldēja savas komandas deficītu līdz sešiem punktiem, tai noslēdzoties ar rezultātu 22:16.
Sirsniņš ar precīzu tālmetienu atklāja "Ogres" rēķinu otrajā ceturtdaļā, bet Kriss Kofijs atbildēja ar astoņu punktu izrāvienu. Mediss ceturtdaļas vidū divas reizes panāca izlīdzinājumu, bet izvirzīties vadībā ventspilniekiem izdevās divarpus minūtes pirms ceturtdaļas beigām. Turpinājumā tālmetienu trāpīja Edgars Lasenbergs, bet pēc tam viņš arī nopelnīja iespēju izpildīt trīs soda metienus, dodot "Ventspilij" sešu punktu pārsvaru. Ogrēnieši atbildēja ar sekmīgiem uzbrukumiem groza apakšā, bet punktu ceturtdaļai lika ventspilnieks Reimens, realizējot trīs punktu gājienu - 40:35.
Pēc lielā pārtraukuma ventspilniekiem izdevās izspēlēt uzbrukumus līdz brīviem tālmetieniem, bet sekmes līdz ceturtdaļas vidum varēja būt labākas. Rezultativitāti atguva Andrē Vokers, kurš turēja savu komandu spēlē. Sākoties ceturtdaļas otrajai pusei, divus tālmetienus realizēja Lasenbergs, dodot "Ventspilij" septiņu punktu pārsvaru (54:47). No Vokera iniciatīvu uzbrukumā pārņēma Dārgais, bet pēc Jāņa Antropa sekmīgā caurgājiena rezultāta starpība sadila līdz trim punktiem. Ceturtdaļas izskaņā ar sekmīgām darbībām uzbrukumā apmainījās Lasenbergs un Vokers, ventspilniekiem saglabājot vien minimālu pārsvaru - 60:59.
Ceturtā ceturtdaļa sākās ar Kristapa Ķilpa precīzu tālmetienu, bet "Ogrei" tieši Dārgais un Sirsniņš nokārtoja minimālu vadību (64:63). Turpinājumā Kuksiks un Gulbis apmainījās ar precīziem tālmetieniem, bet tālāk līdz ceturtdaļas otrajai pusei komandas palika bez punktiem. Andrejs Šeļakovs ar precīzu soda metienu šo tukšo periodu pārtrauca, kam sekoja ogrēniešu atspēlēšanās un neizšķirta panākšana (71:71).
Pēc minūtes pārtraukuma vēl vienu tālmetienu realizēja Lasenbergs, turpinot aizvadīt spilgtu spēli. Ogrēnieši pietuvojās līdz vienam punktam, kā arī izšķirošā brīdī pārtvēra bumbu, lai ar pēdējo uzbrukumu izrautu uzvaru. Rinalds Sirsniņš groza apakšā varēja izpildīt izšķirošo metienu, bet atdeva bumbu Kuksikam, kurš turpat ventspilnieku ielenkumā nespēja raidīt bumbu grozā. Tādējādi "Ventspils" varēja svinēt uzvaru ar rezultātu 74:73.
Latvijas Basketbola līga, pusfināla 3. spēle, 2. maijs. Sērijā 2:1
BK "Ventspils" – BK "Ogre" 74:73 (16:22, 25:13, 20:24, 14:14)
BK "Ventspils": Lasenbergs 19 (3pts 4/4), Kofijs 15 (9 ab), Gulbis 11 (6 ab), Reimens 11, Šeļakovs 7 (9 ab), Mediss 5, Ausējs 3, Ķilps 3.
BK "Ogre": Vokers 19 (4 pb), Antrops 14, Dārgais 10, Pozņaks 8, Kuksiks 7, Sirsniņš 6, Mizis 5 (7 ab), Būmeisters 2, Pinete 2, Magone.