“Ogrei” šajā spēlē uz komandtiltiņa nebija Ahileja cīpslas traumu guvušā Ulda Švēdes, kura darba pienākumus kā šīs spēles stratēģis pārņēma savulaik Eirolīgā spēlējušais Ernests Kalve.
“Ogres” komandā produktīvākais vīrs bija kanādiešu spēka uzbrucējs Žistēns Ndžoks-Tadžorē, sametot 31 punktu un izcīnot desmit atlēkušās bumbas zem groziem. Tuvākais sekotājs ar 13 gūtiem punktiem bija Guntis Sīpoliņš.
“Tartu Universitātes” rindās naskākie punktu krājēji bija pieredzējušie igauņu basketbolisti. Martins Pāsoja sameta 16 punktus, bet par vienu mazāk guva Karls Johans Lipss.
Sākumsastāvi:
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Avotiņš.
Tartu: Bernards, Sārs, Valge, Lipss, Peinters.
Spēles pirmos piecus punktus guva “Tartu Universitātes” basketbolisti, kuri nonākuši vadībā tā arī turējās pie neliela pārsvara divas minūtes līdz pirmā ceturkšņa beigām. Tad gan nāca vēl viens viesu izrāviens, kura izskaņā Markusa Ilvera trīnītis un Roberta Valges soda metieni deva turnīra līdervienībai jau desmit punktu vadību – 30:20.
Otrā ceturkšņa sākumā savu trešo precīzo trejaci trīs mēģinājumos realizēja Žistēns Ndžoks-Tadžorē, liekot Aivaram Kūsmā neapmierinātībā pieprasīt minūtes pārtraukumu. Ogrēniešu kanādietis četras minūtes pirms puslaika beigām pirmo reizi deva mājiniekiem vadību ar realizētu 2+1 gājienu. Tomēr pēdējo divu minūšu izrāvienu “Tartu Universitātei” iesāka komandas svaigākais pastiprinājums Raits Rivo Lāne ar trāpītu tālu pustālo metienu, bet Martina Pāsojas precīzais trīnītis jau deva igauņiem pārsvaru ar 51:43.
Otrā puslaika gaitā mājinieku deficītu pret savu bijušo komandu lūkoja deldēt Anatolijs Šundels, bet Lāne viņa caurgājiena brīdī veica boksa cienīgu sitienu pa ukraiņu saspēles vadītāja ribām. Pēdējais uzliesmojums trešā perioda izskaņā nāca no viesiem, divu punktu metienu trāpot Robertam Valgem. Pirms izšķirošajām desmit minūtēm ogrēnieši skatījās pretiniekiem mugurā ar 57:62.
Pēdējā ceturkšņa startā Pāsoja izsvilināja cauri tīkliņam tālo metienu, bet skatītājus kājās pacēla Gunta Sīpoliņa lidojums pie groza stīpas, veicot slam dunk. Malkoma Bernarda trāpītais tālmetiens četras minūtes pirms beigām aizsūtīja igauņus līdz astoņu punktu atstatumam, nostādot ogrēniešus jau visai sarežģītā situācijā. Mazu cerību stariņu 22 sekundes pirms beigām pavēra Reiņa Avotiņa trīnītis, bet vēl aiz vien “Ogrei” bija četru punktu deficīts. Sīpoliņa veiktais 2+1 ar atsitienu pret vairogu ļāva mājiniekiem tikt pie trejača atstatuma, tomēr Karls Johans Lipss no sodiņu līnijas nedrebēja. Ar beigu rezultātu 78:83 ogrēniešiem nācās piedzīvot 11. zaudējumu 20 aizvadītos mačos.
“Ogre” – “Tartu Universitāte” 78:83 (20:30, 23:21, 14:11, 21:21)
Ogre: Ndžoks-Tadžorē 31 (10 atl.b.), Sīpoliņš 13, Nelsons 10 (6 rez.p.), Kampuss 9, Avotiņš 7, Dārgais 4, Šundels 4, Poluiaktovs.
Tartu: Pāsoka 16, Lipss 15 (7 atl.b.), Sārs 9, Bernards 9, Peinters 8 (7 atl.b.), Andre 7, Valge 6, Nurgers 6, Ilvers 5, Lāne 2.