"Ventspils" nav aizvadījusi nevienu spēli teju vai 20 dienas, kad Latvijas un Igaunijas līgas ceturtdaļfinālā zaudēja "Avis Rapla" basketbolistiem. Tikmēr "Ogre" "Final 6" turnīrā izcīnīja bronzas godalgas, bet LBL ceturtdaļfinālā pieveica "Latvijas Universitāti". Abas komandas šosezon sīvi cīnījās par otro vietu turnīra tabulā aiz "VEF Rīga", labākiem tomēr esot ventspilniekiem, kas ļāva izlaist LBL izslēgšanas spēļu pirmo kārtu.
Ogrēnieši spēles pirmajā puslaikā bija īpaši neapturami no tālās distances, realizējot 10 trīspunktniekus no 12. "Ventspils" nespēja izrādīt adekvātu pretestību, nonākot iedzinējos ar vairāk nekā 20 punktu deficītu. Līdz trešās ceturtdaļas vidum ogrēnieši pretiniekiem nedeva nekādus variantus, bet tad "Ventspils" sāka atgūties un pamazām arī deldēja lielo deficītu. Spēles liktenis līdz tam gan bija izšķirts, "Ogrei" sēriju sākot ar uzvaru.
Tiesa komanda trešajā ceturtdaļā palika bez sava spēles rezultatīvākā spēlētāja, Rinalda Sirsniņa, kurš pēc sadursmes ar Andreju Šeļakovu guva savainojumu. Sirsniņš realizēja visus piecus izmestos tālmetienus un sakrāja 19 punktus. Tikpat tālmetienus deviņos mēģinājumos grozā raidīja Rihards Kuksiks, tiekot pie 17 punktiem. "Ventspils" labā attiecīgi 18 un 14 punkti, kā arī astoņas un deviņas atlēkušās bumbas Krisam Kofijam un Andrejam Šeļakovam.
Spēli lieliski sāka ogrēnieši, nepilnās divās ar pusi minūtēs izvirzoties vadībā ar 9:0. "Ventspils" rēķinu ar precīzu tālmetienu atklāja Artūrs Ausējs, bet otrā laukuma galā pa tālmetienam realizēja Rihards Kuksiks un Rinalds Sirsniņš. Pirmās ceturtdaļas otrajā pusē "Ogres" basketbolisti turpināja uguņot no tālās distances, kamēr "Ventspilij" ar punktu gūšanu nesekmējās. Tādējādi viesi bija vadībā pēc 10 spēlētām minūtēm ar rezultātu 29:11.
Ogrēnieši turpināja aktīvi darboties aizsardzībā, vienīgajam ar grūtībām pie punktiem tiekot Krisam Kofijam. Tikmēr uzbrukumā ogrēnieši spēja tikt pie brīviem metieniem, sodot ventspilniekus. Tādējādi ceturtdaļas vidū pēc Kuksika kārtējā precīzā tālmetiena "Ogre" bija vadībā ar 40:19. Otrās ceturtdaļas turpinājumā "Ogre" saglabāja kontroli pār spēli, ja ne palielinot pārsvaru, tad vismaz nosargājot iepriekš iegūstot. Tas ļāva doties lielajā pārtraukumā ar labi padarīta darba sajūtu - 53:29.
Trešās ceturtdaļas sākumā viesi turpināja mest tālmetienus ar lielisku precizitāti, veicot 10 punktu izrāvienu. Šajā brīdī vairs neradās jautājumi par sērijas pirmās spēles uzvarētāju. Ceturtdaļfināla sērijās iedzinēji spēja uzlabot sniegumu un būtiski sadeldēt deficītu, ko varēja gaidīt arī no "Ventspils". Mājinieki centās spēlēt ātri uzbrukumā, ceturtdaļas otrajā pusē beidzot veicot izrāvienu. Pēc Edgara Lasenberga precīzā tālmetiena rezultāta starpība saruka līdz 21 punktam (50:71). "Ogre" ņēma pārtraukumu, pēc kura tālmetienu ar sodu realizēja Uģis Pinete, veicot četru punktu gājienu. Viesi ceturtdaļas izskaņā labi nostrādāja aizsardzībā, bet uzbrukumā veiksmes pietrūka, saglabājot 23 punktu pārsvaru - 77:54.
Ceturtajā ceturtdaļā "Ogrei" vairs nevarēja palīdzēt Sirsniņš, kurš trešajā ceturtdaļā sāpīgi sadūrās ar Andreju Šeļakovu. Ceturtdaļu ar iespaidīgu triecienu grozā no augšas sāka Kofijs, bet minūti vēlāk viņš palielināja savas komandas izrāvienu līdz sešiem punktiem. Nu jau iniciatīva pilnībā piederēja laukuma saimniekiem, bet pie 11 punktu deficīta tie pus minūtē zaudēja piecus punktus. "Ventspilij" bija iespēja pietuvoties līdz 10 punktiem, bet neizdevās realizēt tālmetienus. Aktīvs abos laukuma galos bija Rodrigo Būmeisters, ļaujot "Ogrei" atjaunot lielāku pārsvaru. Ventspilnieki nepadevās un parādīja cīņassparu, kas lika cerēt uz labāku sniegumu sērijas turpinājumā. Šo spēli gan ar 93:83 uzvarēja viesi no Ogres.