Iepriekšējās divas spēles ogrēniešiem izlaidušais Gustavs Kampuss atgriezās ierindā un deva būtisku pienesumu uzvaras kalšanā ar 18 gūtiem punktiem un piecām izcīnītām atlēkušajām bumbām.
Sākumsastāvi:
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Avotiņš.
Kalev: Kaukiainens, Rozentāls, Toms, Miška, Hermets.
Somu saspēles vadītājs Severi Kaukiainens guva spēles pirmos piecus punktus, bet pēc Hugo Toma metiena rezultāts jau ceturtajā minūtē kļuva 11:2 par labu Igaunijas čempionvienībai. Lai gan Tallinas komandas pārsvars pirmajā ceturksnī izauga līdz pat 13 punktiem, tomēr Kārļa Apsīša un Reiņa Avotiņa realizētie trīs punktu metieni apslāpēja visu prombēgšanu. Pēc nospēlētām desmit minūtēm Ulda Švēdes komanda bija iedzinējos ar 17:26.
Otrajā spēles nogrieznī bumbu grozā no augšas trieca Guntis Sīpoliņš, bet Apsīša gūtais grozs samazināja starpību līdz vairs tikai viena trejača tiesai (28:31). Pirmā puslaika pēdējās 80 sekundēs Anrijs Miška ievadīja Igaunijas vienības sešu bezatbildes punktu izrāvienu. Tas spēles vidū lika “Ogrei” būt pakaļskrējēju pozīcijās ar 40:52.
Trešās ceturtdaļas vidū “Kalev/Cramo” vienībai +14 pārsvaru deva Miškas sekmīgā spēle, bet tad ogrēnieši pēc Anatolija Šundela trāpītā metiena izveidoja 9-0 izrāvienu. Avotiņš minūti pirms ceturkšņa izskaņas ar trejaci izlīdzināja rezultātu, bet talliniešiem ar minimālu vadību pirms pēdējām desmit minūtēm priekšā ļāva būt Kregora Hermeta sodiņš – 65:64.
Pēdējā ceturksnī Žistēns Ndžoks-Tadžorē panāca minimālu pārsvaru mājiniekiem, bet somu speciālista Antona Mirolibova komanda veica atbildes triecienu ar septiņiem pēc kārtas gūtiem punktiem. Ogrēnieši nelūza un Reiņa Avotiņa piektais trāpītais tālmetiens četras minūtes pirms beigām atkal izvirzīja priekšā “Ogri” – 75:74.
Avotiņš raidīja grozā vēl savu sesto trejaci, bet pēc tam ogrēniešu centrs nedaudz pārcentās ar trejaču forsēšanu, izmetot vēl divus neprecīzus tālmetienus pēc kārtas. Vairākas ogrēniešu uzbrukumu neražas ļāva Hermetam ar āķa metienu pēc pagrieziena izvirzīties igauņiem priekšā – 82:80. Pretējā pusē mājinieku Kanādas basketbolists sprauda bumbu grozā pēc piespēles uzmešanas sev pret vairogu – neizšķirts. Noslēdzošo pamatlaika uzbrukumu “Kalev/Cramo” vienībai uzzīmēja trenera asistents Kriss Kilings, tomēr Kaukiainens izdriblēja bumbu ārpus laukuma. “Ogrei” palika 3,7 sekundes uzvaras metiena izpildīšanai. Avotiņš uzņēmās izpildīt metienu pāri oponenta rokām, bet bumba atsitās pret vairogu un cerēto mērķi nesasniedza. Tādējādi pēc 40 nospēlētām minūtēm rēķins bija 82:82, liekot komandām doties papildlaikā.
Pagarinājuma ievadā Tallinas komanda panāca četru punktu pārsvaru, bet mājinieki mina uz papēžiem. Divi Apsīša tālmetieni pusotru minūti pirms beigām panāca mājiniekiem labvēlīgo 94:92. Uzvara jau bija tik tuvu, bet Kaukiainens pusotru sekundi pirms pirmā pagarinājuma piecminūtes finālsirēnas panāca līdzsvaru ar metienu pret groza vairogu.
Emocionālo uzlādi “Ogre” guva otrā pagarinājuma vidū, kad Ndžoks-Tadžorē pārtvēra bumbu un augstā lēcienā ātrajā uzbrukumā trieca to grozā no augšas. Savukārt pretējā pusē efektīgs bloks izdevās Avotiņam. Pēcāk ar trīs punktu metieniem “Ogre” noslieca mača iznākumu sev par labu, tādējādi apturot deviņu neveiksmju virkni pret “Kalev/Cramo” vienību.
“Ogre” – “Kalev/Cramo” 111:101 (17:26, 23:26, 24:13, 18:17, 29:19)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Ogre: Apsītis 26 (2p. 4/5, 3p. 5/6), Avotiņš 22 (3p. 6/10), Ndžoks-Tadžorē 21 (16 atl.b.), Kampuss 18 (11 atl.b., 8 rez.p.), Dārgais 8, Šundels 7, Nelsons 5, Sīpoliņš 2, Poluiaktovs 2, Lastiņš.
Kalev: Miška 21 (12 atl.b.), Kaukiainens 18, Toms 17 (7 rez.p.), Hermets 17, Rozentāls 13, Make 9, Kūba 6, Kurbass, Akufs, Kasemets.