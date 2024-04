"Ogrei" uzvara LIBL spēlēs

Izcila spēle padevās Kārlim Apsītim, kurš guva 34 punktus, realizējot astoņus no 13 divpunktu un pusi no desmit trīspunktu metieniem, kā arī visus trīs soda metienus. Pa 15 punktiem guva Rihards Zēbergs un Edgars Lasenbergs, sakrājot arī attiecīgi septiņas un piecas rezultatīvas piespēles, bet Kristaps Dārgais palika divu rezultatīvu darbību attālumā no "triple-double", deviņiem punktiem pievienojot tikpat rezultatīvu piespēļu un 15 atlēkušās bumbas.

Viesiem pa 19 punktiem guva un sešām atlēkušajām bumbām izcīnīja Karls Johans Lips un Devins Lī Heriss.

Iepriekšējā mačā pēc mēnesi ilgas pauzes laukumā atgriezās Ogres komandas līderis Kristaps Dārgais, kurš šosezon vidēji mačā līdz spēlei ar "Viimsi" bija guvis 11,1 punktu, izcīnījis 8,9 bumbas zem groziem un sakrājis 3,9 rezultatīvas piespēles. "Viimsi" komandai rezultātu lielākoties veido amerikāņi Maliks Antonio Topins un Devins Lī Heriss, kuri līdz spēlei Ogrē vidēji mačā bija guvuši attiecīgi 18,2 un 14,7 punktus.

Latviju turnīrā pārstāv sešas komandas - "VEF Rīga", "Ventspils", "Ogre", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja". Igaunija ir pārstāvēta ar deviņām komandām - "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Tallinas "Kalev"/"Cramo", Tallinas "TalTech", Raplas "Avis Utilitas", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/"Audentes", "Viimsi" un jaunpienācēja "Keila". Tāpat turnīrā sacenšas arī Ukrainas komanda Slobožanskas "Prometey". Ukrainas vienība LIBL sacensībās piedalās pirmoreiz.

Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad piedalījās 15 komandas. "Final 4" turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.

Pērn par LIBL čempioniem tika kronēti "VEF Rīga" basketbolisti, kuri izšķirošajā mačā pārspēja "Viimsi", bet bronzas godalgas izcīnīja "Parnu Sadam".

Nākamā spēle BK "Ogrei" sestdien, 10.decembrī kur izbraukumā ogrēnieši dosies uz Tallinu, lai spēkotos ar Tallina Kalev/Audentes komandu.