Mājiniekiem pa četriem vārtiem guva Austris Tuminskis un Oskars Arājs, bet pretiniekiem pa pieciem vārtiem guva Stens Māsalu un Ots Variks.
Zaudējumu cieta arī "Ogre", kas mājās ar 30:37 (15:17) atzina citas Igaunijas vienības Rāsiku "Mistra" pārākumu.
Latvijas vienībā astoņus vārtus guva Toms Lielais, pa sešiem - Aleksandrs Pacikailiks un Aleksandrs Haisa. Igauņu klubā deviņreiz atzīmējās Martins Neruts.
Dobeles komanda uzvarējusi divās no trim spēlēm un ieņem piekto vietu, bet "Ogre" un Ludzas "Latgols" zaudējusi visās trīs cīņās, ieņemot attiecīgi 11. un 13.vietu 13 komandu konkurencē.
Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".
Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".
Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.