Ogrēnieši aizraujošā spēlē uzvar Tallinas “Kalev”

Iepriekšējā sestdienā abas spēlēja mājās, Kalevam pamokot (87:93) “Rīgas Zeļļus”, bet Ogrei ar 101:77 sakaujot Keilas vājāko komandu. Šīs nedēļas vidū talliniešiem ceļojums uz Franciju, kur FIBA Eiropas kausā tika negaidīti ar 74:68 uzveikta “Élan Chalon”.
Šo sestdien ogrēnieši sāka ar 8:2 izrāvienu, vadības grožus pēcāk neatdodot līdz pat pamatlaika pēdējai minūtei. Otrajā ceturksnī Gunta Sīpoliņa 2+1 gājiens iesāka desmit punktu izrāvienu, kūrortniekiem tiekot līdz pat 43:27. Ogrēnieši pirmajā puslaikā trāpīja 13 no 16 (!) divpunktu metieniem, pirmajā desmitminūtē izcīnot piecas atlēkušās bumbas uzbrukumā. Garajā atelpā vienība priekšgalā ar 49:34.
Trešajā nogrieznī “Kalev” pietuvojās līdz 46:53, sekoja minētais Ogres +20, bet pirms pēdējās ceturtdaļas viesu amerikāņa Kevona Alena pieci punkti nedaudz uzlaboja Igaunijas titulētākā kluba izredzes.
Vēl četrarpus minūtes pirms beigu sirēnas Ogrei šķietami drošs 83:68, taču “Kalev” kapteiņa Hugo Toma divi trejači un uzbrucēja Ouena Makkormaka spiediens groza tuvumā Tallinai ļāva būtiski pietuvoties. Galotnē karsts Džeikobs Falko, kurš arī iemeta divus trīspunktniekus pēc kārtas, kā arī izprovocēja pārkāpumu, soda metienos 46 sekundes pirms noslēguma sniedzot pirmo vadību (85:84). Satricināto mājinieku rindās atlikušajā laikā atbildību veiksmīgi uzņēmās Dreiks Dobss un Sīpoliņš, atņemot no rokām izlaisto un ļaujot atviegloti nopūsties.
Pērn Ogres vienība Kalevu savā arēnā pieveica ar 111:101 papildlaikā.
Ogres komandā 17 punkti, kā arī pa sešām rezultatīvām piespēlēm un izprovocētām piezīmēm amerikānim Dobsam, bet 15 punktiem 13 atlēkušās bumbas pievienoja viņa tautietis Ouens Lobsingers. 14 iemeta Juris Vītols, bet pa 12 punktiem jauneklim Hlebovickim un Sīpoliņam, kuram sešas atlēkušās.
“Kalev” rindās 20, 17 un 15 attiecīgi Tomam, Falko, kuram pēdējā minūtē piektā piezīme, un Deimianam Forestam, kuram 11 bumbas un seši uzņemti sodi.
Ogrēnieši nākampiektdien uzņems Keilas stiprāko nometni, bet “Kalev” pēc izbraukuma Turcijā sestdien jāeksaminē “Latvijas Universitāti”.
“Ogre” – Tallinas “Kalev” 92:88 (26:20, 23:14, 23:23, 20:31)
Ogre: Dobss 17 (6 rez.p., 6 izprov. piez., -6), Lobsingers 15 (13 atl.b.), J. Vītols 14 (5 izprov. piez.), Sīpoliņš 12 (6 atl.b., 5 izprov. piez., -7), L. Hlebovickis 12 (+13), B. Jēkabsons 10, Šilke-Žunda 9 (7 atl.b.), Simsons 3 (+11), Kapustāns, Kudrjavcevs.
Kalev: Toms 20 (4 atl.b., +12), Falko 17 (4 atl.b., 4 rez.p., 5 piez., +10), Forests 15 (11 atl.b., 6 izprov. piez.), K. Alens 13 (4 rez.p.), Makkormaks 9 (7 atl.b.), Sāls 5, Mālmanis 4, K. Vukss 3, Jirgenss 2, Sārs (-13), R. Vukss (-13).