Spēles rezultātu pirmā perioda vidū atklāja Oskars Nils Briedis, bet jau četras minūtes vēlāk Jorgens Mihre uz tablo atjaunoja līdzsvaru. Otrā perioda sākumā Latviju atkal vadībā izvirzīja Markuss Sieradzkis, bet norvēģi atbildēja ar divām ripām divarpus minūšu laikā un atguva vadību.
Šo spēli Latvijas izlases vārtos sāka Rodions Pronskis, bet trīs minūtes pirms spēles viduspunkta sasniegšanas viņu nomainīja Regnārs Capars.
Pirms došanās otrajā pārtraukumā rezultātu izlīdzināja Bruno Osmanis, kuram šie bija trešie vārti turnīrā. 10 minūtes pirms pamatlaika beigām Latvija vēlreiz nonāca iedzinējos, bet 65 sekundes pirms trešā perioda beigām, spēlējot bez vārtsarga, papildus piecas minūtes hokeja nodrošināja Kristers Ansons.
Pagarinājumā vārti netika gūti, kas nozīmēja hokeja saldo ēdienu jeb pēcspēles metienu sēriju. Latvijas pirmos divus metienus izpildīja Osmanis un Ansons, bet viņiem vārtus gūt neizdevās. Pirmajos divos mēģinājumos precīzi nebija arī norvēģi, bet trešajā izgājienā izcēlās Lukass Finkenhagens.
Pēcāk savos izgājienos precīzi nebija arī Sieradzkis un Daniels Reidzāns, bet Romeo Sērensens ar precīzu metienu pielika punktu šai spēlei un turnīram.
Pronskis šajā spēlē Latvijas vārtos tika galā ar 12 no 15 metieniem (80%). Arī pa Capara vārtiem tika izdarīts tāds pats skaits metienu, bet viņš kapitulēja vienu reizi (93%).
Latvija turnīrā, kurā piedalījās Austrijas un Dānijas junioru izlases, noslēdza otrajā vietā.