No turnīra tabulas viedokļa šī spēle bija pēdējā patiesi nozīmīgā, jo divu komandu savstarpējā cīņā varēja izšķirties, vai "Ventspils" regulārajā sezonā finišēs otrajā vietā, atstājot aiz sevis "Ogri", vai tomēr ogrēnieši ar uzvaru saglabās cerības pakāpties augstāk. Iepriekšējās četrās tikšanās reizēs "Ogre" spēja uzvarēt vienreiz, kad "Ventspils" nespēlēja labākajā sastāvā, bet vēl trīs spēlēs visu izšķīra nianses.
Šajā spēlē ogrēnieši spēja dominēt lielāko spēles daļu, neaizrāvās ar metieniem no distances, bet izpildīja tos ar gana labu precizitāti. Tādējādi nekur neizpalika otrā uzvara šajā sezonā pār "Ventspili", kas nespēja turēt līdzi rezultativitātē un ik pa laikam pamatīgi iestrēga pret "Ogres" piedāvāto aizsardzību. Ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē ventspilnieki sasparojās, krietni uzlabojot spēles gala rezultātu, kas varēja radīt maldīgu priekšstatu par spēles gaitu.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 25 punktiem bija Andre Vokers, 22 punkti, realizējot četrus no pieciem tālmetieniem, Riharda Kuksika kontā, bet pa 17 punktiem Kristapam Dārgajam un Jānim Pozņakam. "Ventspils" labā 26 punktus (3pts 6/12) guva Artūrs Ausējs.
Spēles sākumā divus tālmetienus trāpīja Vokers, bet vienu otrā laukuma galā Ausējs. Līdz pirmās ceturtdaļas vidum ogrēnieši iekrāja sešu punktu pārsvaru, bet pēc tam ventspilnieki spēja dažu minūšu laikā atspēlēties un izvirzīties vadībā ar 18:17. Tuvojoties ceturtdaļas izskaņai, Rihards Kuksiks atjaunoja piecu punktu pārsvaru, bet pēdējais vārds ceturtdaļā bija Vokeram - 25:21.
Otrās ceturtdaļas sākumā "Ogre" veica septiņu punktu izrāvienu, ko ar sekmīgu spēli pārtrauca Kristaps Ķilps (34:26). Ventspilniekiem ar deficīta deldēšanu nesekmējās, jo ogrēnieši spēja regulāri gūt punktus no tuvas distances. Komandas aizvadīja rezultatīvu pirmā puslaika izskaņu, bet "Ogrei" izdevās doties lielajā pārtraukumā komfortablā vadībā - 52:41.
Trešajā ceturtdaļā komandām ar punktu gūšanu nesekmējās. Ogrēnieši neaizrāvās ar tālmetieniem, jo atradās pārliecinošā vadībā. Tas gan nenozīmē, ka tie netika izpildīti, divus trāpot Kusikam, bet otrā laukuma galā sekmīgi turpināja spēlēt Ausējs. Ceturtdaļas vidū tālmetienu trāpīja arī Jānis Pozņaks, dodot "Ogrei" līdz tam lielāko pārsvaru spēlē (63:46). Ogrēnieši ieguva arī 18 punktu pārsvaru, bet Kamerons Randls ar precīzu tālmetienu nepieļāva vēl lielāku mājinieku izrāvienu. Mājinieki turpināja ļoti labi darboties aizsardzībā, piespiežot pretiniekus palikt arī bez metiena. Vokers pirms ceturtās ceturtdaļas sarūpēja "Ogrei" 23 punktu pārsvaru - 78:55.