Ogrēniešiem izdevās izcīnīt par 16 atlēkušajām bumbām vairāk (49-33), tostarp tādējādi pagarināt 13 uzbrukumus. Mājiniekiem arī seši bloķēti metieni, tomēr arī 11 kļūmes – par sešām vairāk nekā pretiniekiem.
Cīņas ritējumā biežāk priekšgalā bija bez ārzemnieku palīdzības spēlējošā igauņu vienība. Viesiem iniciatīva pirmajā puslaikā, kad izdevās tikt priekšā pat ar 30:20 un 36:27. Ogres komanda gan spēja ātri atspēlēties un pārņemt nelielu vadību (nepārsniedza četrus punktus).
Spraigā galotnē “Ogrei” atbildību savās rokās uzņēmās Anderss Nelsons, kurš 64 sekundes pirms beigām panāca 73:73, kā arī uz Olivera Sūrorga trejaci atbildēja ar analogu panākumu 35 sekundes pirms noslēguma. 16 sekundes pirms sirēnas precīzs pustālais padevās Sīmam-Markusam Postam, bet ogrēniešu pēdējā uzbrukumā Nelsonam netrāpīts divpunktu metiens, kā arī pēc tam neizdevās tikt līdz pienācīgam trejacim.
Laukuma saimnieku vecmeistaram Kristapam Dārgajam pusstundā 15 punkti, 16 atlēkušās un piecas rezultatīvas piespēles. Nelsons 26 minūšu laikā trāpīja vien septiņus no 21 metiena no spēles, sakrājot 17 punktus, bet Kanādas basketbolistam Džastinam Ndžokam-Todžarem punktos un savāktajās bumbās 12+12.
Uzvarētājiem 15 iemeta Sūrorgs, 14+8 Tormi Nītsam, bet 12 punktiem septiņas atlēkušās pievienoja Tāvi Jurkatamms.
“Ogrei” atlikušas cīņas pret “Rīgas Zeļļiem”, Tallinas “Kalev”/”Cramo” un “Latvijas Universitāti”, savukārt pērnaviešiem, kuriem pret Latvijas klubu ir statistiskā priekšrocība, martā jāspēkojas pret “Tartu Universitāti”, Zeļļiem un Vīmsi.
“Ogre” – “TalTech” 76:78 (17:24, 21:16, 21:16, 17:22)
Ogre: Nelsons 17 (4 atl.b.), Dārgais 15 (16 atl.b., 5 rez.p.), Apsītis 14 (4 atl.b.), Ndžoks-Todžare 12 (12 atl.b., 4 rez.p., 7 izprov. piez.), Šundels 7 (5 piez.), Sīpoliņš 6 (5 izprov. piez.), Polujahtovs 3, Avotiņš 2 (4 atl.b.), Kudrjavcevs.
TalTech: Sūrorgs 15 (4 rez.p.), Nītss 14 (8 atl.b., 5 izprov. piez.), T. Jurkatamms 12 (7 atl.b., 4 pārtv.b., 3 blk.), Posts 11 (5 atl.b., 6 rez.p.), Kri. Kitsings 11, Metsalu 8 (7 atl.b.), Pehka 7 (4 rez.p.), Velbs.