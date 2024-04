Ogrēnieši droši pieveic Vītolu un "Keilu"

- Ogrēnieši stingrus pamatus veiksmīgam cīņas iznākumam ielika jau pirmajā puslaikā, kad tā otrajā daļā Latvijas meistarsacīkšu bronzas medaļniece veica desmit punktu izrāvienu, tobrīd iegūstot lielāko pārsvaru (41:25). Arī pirms spēles otrajām 20 minūtēm "Ogres" rīcībā 16 punktu handikaps (50:34).

- Pēc 15 minūšu pārtraukuma iniciatīva turpināja piederēt viesiem, kuri trešā ceturkšņa izskaņā attālinājās pat līdz 21 punkta pārsvaram (68:47). Vien pašā spēles izskaņā, kad "Ogres" galvenais treneris Uldis Švēde laukumā sāka laist tālākos rezervistus, "Keila" spēja pietuvoties un noslēgumā padarīt rezultātu krietni cienīgāku.

- Kopvērtējuma pirmajā trijniekā iekļuvušās "Ogres" rindās produktīvākie bija Edgars Lasenbergs (22 punkti (6/11 metienos no spēles), deviņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvās piespēles), kapteinis Kristaps Dārgais (17 punkti (7/10 metienos no spēles), astoņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvās piespēles), Renārs Magone (15 punkti (5/13 metienos no spēles) un piecas atlēkušās bumbas), kā arī 14 punktus (5/8 metienos no spēles) guvušais Kārlis Apsītis.

- Keilas komandas sastāvā 17 punkti un sešas atlēkušās bumbas horvāta Mateja Raduniča kontā, kamēr bijušais Ogres vienības basketbolists Vītols laukumā pavadīto 33 minūšu laikā iemeta 11 punktus (0/2 - 2p., 4/7 - 3p., 2/5 - s.m.), kā arī pa trim reizēm izcīnīja atlēkušās bumbas, rezultatīvi piespēlēja un pārtvēra bumbu. Pusi no komandas trejačiem trāpījušais Vītols arī pa četrām reizēm kļūdījās, pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmes pretiniekiem.

- "Ogre" nākamo spēli aizvadīs trešdien izbraukumā pret citu Igaunijas komandu "Viimsi/Sportland".