Ceturtdiena, 23. aprīlis, 2026 10:34

Ogrēnieši labi ieskrienas, tomēr piekāpjas čempioniem

Latvijas čempionāta futbolā Virslīgā pirmoreiz Skonto stadiona laukumā izgāja “Ogre United”, cīņu pret valsts čempioni sākot pat visnotaļ cerīgi, tomēr vēlāk attopoties realitātē – 0:4 (0:2).

Pirmajās desmit minūtēs futbols ritēja saraustītā gaitā, uzbrukumā saasinājumus veicot vien… ogrēniešiem. Bīstams sitiens no tālienes padevās Vadimam Maščenko. Ukraiņa raidīto bumbu vārtu priekšā aizskāra Haralds Silagailis, Krišjānim Zviedrim kritienā atvairot šo piegājienu.

Pēc tam gan arvien drošāk uzbruka mājinieki, kuriem pirmajā cēlienā bumbu debitantu cietoksnī izdevās nogādāt veselas piecas reizes. Ieskaitīti gan tika vien divi no sitieniem – 16. minūtē viesu blīvā aizsardzības līnija pašķīda Orlando Galo tuvumā, kostarikānim soda laukuma iekšienē pilnīgā vientulībā izmantojot Režinaldu Ramirisa piespēli. Brazīliešu snaiperis puslaika izskaņā piespēlēja gambietim Mohamedam Badamosi, kurš bumbu raidīja tukšā stūrī.

Piezemējoties pēc gaisa divcīņas, kājas savainojums Emīlam Birkam, kurš tika nomainīts pārtraukumā.

Otrā cēliena sākuma daļā savu iespēju sagaidīja un izmantoja Ramiriss, vairāku spēlētāju saspēli pabeidzot ar precīzu sitienu tālajā apakšējā stūrī.

Turpmākajās 25 minūtēs ogrēnieši spēkojās cienīgi, tomēr pēdējā desmitminūtē redzami pagura un ļāva Kristera Biščuha vārtus bombardēt ar vairākiem sitieniem. Neilgi pirms dueļa noslēguma Virslīgas pastarīte netika līdzi jaudīgai saspēlei, smailē esošā aizsarga Antonija Černomordija filigrānu piespēli izmantojot marokānim Salāham Uladam.

Pirmdien OU spēkosies pret Jelgavas komandu. Šajā kaujā varētu izšķirties gruzīnu trenera Aleksandra Rehviašvili krēsls, bet vienu vakaru vēlāk Katlakalnā galvaspilsētas lielais derbijs.

OgreNet iesaka

