Piektdiena, 26.12.2025 10:33
Dainuvīte, Gija, Megija
Piektdiena, 26.12.2025 10:33
Dainuvīte, Gija, Megija
Piektdiena, 26. decembris, 2025 10:11

Ogrēnieši Osmanis, Briedis un Naglis iekļauti U20 izlasē startam pasaules čempionātam

Osports.lv
Ogrēnieši Osmanis, Briedis un Naglis iekļauti U20 izlasē startam pasaules čempionātam
Foto: osports.lv
Piektdiena, 26. decembris, 2025 10:11

Ogrēnieši Osmanis, Briedis un Naglis iekļauti U20 izlasē startam pasaules čempionātam

Osports.lv

Paziņots Latvijas U-20 junioru valstsvienības sastāvs gaidāmajam Pasaules čempionātam elitē, kas no 26. decembra līdz 5. janvārim norisināsies Minesotā, ASV. Mūsu izlases sastāvā iekļauti trīs Ogres hokeja audzēkņi – Bruno Osmanis, Oskars Nils Briedis un Rolands Naglis. Visas Latvijas valstsvienības spēles tiešraidē varēs skatīties Go3 Sporta platformā un TV6.

Latvijas U-20 izlases sastāvā iekļauti 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 14 uzbrucēji.

Pasaules čempionāts sāksies 26. decembrī, bet fināls tiks aizvadīts 5. janvārī. Turnīrs norisināsies Mineapolē un Sentpolā. A apakšgrupas spēles Mineapolē notiks “Grand Casino Arena” arēnā (17 954 sēdvietu), bet B grupas mači Sentpolā tiks aizvadītas “3M Arena at Mariucci” arēnā (10 257 sēdvietu).

Pirmo spēli turnīrā Arta Ābola vadītā izlase aizvadīs 27. decembrī, kad plkst.23:30 Latvijas laika spēkosies ar spēcīgo Kanādu. Dienu vēlāk Latvijas juniori tiksies ar Somiju, kam sekos spēles pret Dāniju (30. decembris) un Čehiju (31. decembris).

Latvijas izlase Pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somija, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs – Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?