Latvijas U-20 izlases sastāvā iekļauti 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 14 uzbrucēji.
Pasaules čempionāts sāksies 26. decembrī, bet fināls tiks aizvadīts 5. janvārī. Turnīrs norisināsies Mineapolē un Sentpolā. A apakšgrupas spēles Mineapolē notiks “Grand Casino Arena” arēnā (17 954 sēdvietu), bet B grupas mači Sentpolā tiks aizvadītas “3M Arena at Mariucci” arēnā (10 257 sēdvietu).
Pirmo spēli turnīrā Arta Ābola vadītā izlase aizvadīs 27. decembrī, kad plkst.23:30 Latvijas laika spēkosies ar spēcīgo Kanādu. Dienu vēlāk Latvijas juniori tiksies ar Somiju, kam sekos spēles pret Dāniju (30. decembris) un Čehiju (31. decembris).
Latvijas izlase Pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somija, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs – Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.