Pirmos trīs vārtus spēlē guva “Mogo”/RSU uzbrucējs Kristers Ansons, kurš 26. minūtē panāca 3:0, bet Šveices augstākajā līgā debitējušais kapteinis Daniels Serkins trešā perioda 25. sekundē nokārtoja jau 6:1. Beigās uzvara ar 6:2. Abas komandas vairākumā guva pa vieniem vārtiem.
Ansons izcēlās ar trim vārtiem, sacukārt pie trim rezultatīvām piespēlēm tika Zviedrijas otrajā līgā spēlējošais Bruno Osmanis. Kristers OHL sezonā astoņās spēlēs sakrājis septiņus (5+2) punktus, bet Bruno Zviedrijā 13 spēlēs ir seši (2+4) punkti.
Pa diviem punktiem arī Serkinam, Čehijas U20 līgā spēlējošajam Markusam Sieradzkim (abiem pa 1+1) un aizsargiem Bruno Petrovičam un Oskaram Briedim (pa 0+2), kuri spēlē Somijas un Zviedrijas U20 līgās. Zviedrijas junioros spēlējošais vārtsargs Regnārs Capars atvairīja 22 no 24 metieniem. Austrijai abus vārtus guva Johanness Noimans – arī viņš spēlē Zviedrijas U20 līgā.
Piektdien Latvija tiksies ar Dāniju, pret kuru spēlēs arī pasaules U20 čempionātā, bet sestdien turnīru pabeigs pret mājinieci Norvēģiju. Pasaules U20 čempionāts gadu mijā notiks ASV, un Latvija būs vienā grupā ar Somiju, Čehiju, Kanādu un jaunpienācēju Dāniju, kas 2024. gada decembrī I divīzijas turnīrā Slovēnijā atstāja aiz muguras tieši Austriju un Norvēģiju.