Ogrēnieši spoži startē Latvijas veloorientēšanās čempionātā un Smiltenes sacensībās

Ogrēnieši spoži startē Latvijas veloorientēšanās čempionātā un Smiltenes sacensībās
Andris Sarksņa uz goda pjedestāja Latvijas veloorientēšanās čempionātā. Foto no Andra Sarksņas personīgā arhīva
Ogrēnieši spoži startē Latvijas veloorientēšanās čempionātā un Smiltenes sacensībās

OgreNet

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 11. un 12. oktobrī, Smiltenes sporta kompleksā “Teperis” norisinājās Latvijas veloorientēšanās čempionāts garajā distancē un Smiltenes veloorientēšanās čempionāts masu startā. Starp dalībniekiem ar lieliskiem panākumiem startēja arī ogrēnieši Andris Sarksņa un Aldis Sarksņa, pārstāvot klubu OK "Ogre", informē Ogres novada Sporta centra orientēšanās treneris Nauris Neimanis.

Sestdien, 11. oktobrī, Latvijas čempionāta garajā distancē Andris Sarksņa izcīnīja 1. vietu elites grupā (M21), apsteidzot tuvāko sekotāju Mārtiņu Lindi (“Ozons”) par vairāk nekā četrām minūtēm. Savukārt M40 grupā Aldis Sarksņa izcīnīja bronzas medaļu, uzvarētājam Mārtiņam Lasmanim (“Auseklis IK”) piekāpjoties par 14 minūtēm.

Svētdien, 12. oktobrī, sportisti stājās uz starta līnijas Smiltenes veloorientēšanās čempionātā ar masu startu, kur sacensību dalībniekiem nācās stāties pretī skarbiem laikapstākļiem - aukstumam un spēcīgām lietusgāzēm, stāsta N. Neimanis.

Neskatoties uz laikapstākļiem, Andris Sarksņa turpināja savu dominanci, izcīnot uzvaru arī masu startā M21 grupā, apsteidzot tuvāko sekotāju Aivi Zetmani (“Azimuts OK-Sm BJSS”) par vairāk nekā piecām minūtēm.

