Sestdien, 11. oktobrī, Latvijas čempionāta garajā distancē Andris Sarksņa izcīnīja 1. vietu elites grupā (M21), apsteidzot tuvāko sekotāju Mārtiņu Lindi (“Ozons”) par vairāk nekā četrām minūtēm. Savukārt M40 grupā Aldis Sarksņa izcīnīja bronzas medaļu, uzvarētājam Mārtiņam Lasmanim (“Auseklis IK”) piekāpjoties par 14 minūtēm.
Svētdien, 12. oktobrī, sportisti stājās uz starta līnijas Smiltenes veloorientēšanās čempionātā ar masu startu, kur sacensību dalībniekiem nācās stāties pretī skarbiem laikapstākļiem - aukstumam un spēcīgām lietusgāzēm, stāsta N. Neimanis.
Neskatoties uz laikapstākļiem, Andris Sarksņa turpināja savu dominanci, izcīnot uzvaru arī masu startā M21 grupā, apsteidzot tuvāko sekotāju Aivi Zetmani (“Azimuts OK-Sm BJSS”) par vairāk nekā piecām minūtēm.