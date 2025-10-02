Ogrēniešiem kļūdu jūra pirmajā puslaikā un zaudējums Valmierā

Ceturtdiena, 02.10.2025 21:21
Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas pirmajā vakarā pārliecinošs panākums Valmieras komandai, kura pretiniekus sodīja par nesagatavotību, ar 86:65 pārspējot Ogres vienību. Valmierieši ogrēniešus savā laukumā nebija pieveikuši iepriekšējās četrās cīņās pēc kārtas.

Viesi iesāka ar 13 kļūdām pirmajā puslaikā – puse no tām bija pārtērēti uzbrukuma laiki, bet gadījās arī pavisam muļķīgi atgadījumi, piemēram, “Ogres” ilggadējās vērtības Kristapa Dārgā piespēle tieši pretinieka rokās no gala auta iemetiena. Pirmajā ceturksnī ogrēnieši pretiniekiem vēl spēja turēties līdzās, bet nākamajā desmitminūtē mājinieku pārsvars tuvojās 20 punktiem. “Ogre” savus pirmos soda metienus nopelnīja vien neilgi pirms puslaiku pārtraukuma, turpretim valmierieši pirmajā 20 minūšu cēlienā izmeta 13. Atzīmējams, ka pirmajā ceturtdaļā mājinieki trāpīja visus trīs trejačus.

Otrais puslaiks iesākās ar Gustava Kampusa 2+1 gājienu, “Ogrei” pietuvojoties līdz 28:46, tomēr tas neievadīja būtisku viesu atmošanos. Trešajā ceturtdaļā ogrēnieši kļūmes bumbas pārvaldībā nepieļāva, tomēr starpība tā arī vairs neatgriezās viencipara skaitļa apmērā, “Valmierai” uzvarot ar pamatīgu rezervi. Pēdējās desmit minūtēs “Ogrei” sešas kļūdas.

Uzvarētāju labā 16 punkti un septiņas atlēkušās bumbas Rinaldam Mālmanim, bet Verners Kohs, kurš lielāko daļu iemeta pirmajā puslaikā, pievienoja 14 punktus. Lietuvietim Dominikam Steņonim arī 14 punkti, bet papildus deviņas rezultatīvas piespēles.

Ogres komandā 20 punktu Kampusam.

“Valmiera Glass”/ViA – “Ogre” 86:65 (23:18, 21:10, 23:23, 19:14)

Rezultatīvākie spēlētāji:
Valmiera: Mālmanis 16 (7 atl.b.), Steņonis 14 (9 rez.p.), Kohs 14, Pajičs 12, Teits-Džounss 10 (4 atl.b., 4 rez.p., 5 izprov.piez.), Dāvis Ozers 7 (4 atl.b.), Dzjuba 6, Artis Ate 5 (4 atl.b.), Karlsons 2 (9 rez.p.), Kalniņš, Krists Ozers.
Ogre: Kampuss 20, Ndžoks-Todžare 13 (6 atl.b., 4 kļ.), Sīpoliņš 10 (5 izprov.piez.), Dārgais 10 (9 atl.b., 4 kļ.), Deividsons 3 (8 rez.p.), Simsons 3, Avotiņš 2, Šundels 2, Apsītis 2, Luka Hlebovickis, Kudrjavcevs, Polujahtovs.

